Lila Downs y Sés actúan esta noche en el Festival TerraCeo

La cantante mexicana Lila Downs regresa a España con la gira Volver Tour, en la que interpreta temas de su disco “Al Chile” sin olvidar otros temas populares en los que aborda temas como la injusticia social. Le precede Sés en formato trío, que presentará su séptimo trabajo “Liberar as Arterias”.

Terraza Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 21.00 horas. Entradas a 38 euros.

Vigo Sea Fest

Talleres y visitas guiadas con inscripción previa, torneo de waterpolo (de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00), bautismos de vela (de 9.45 a 20.00)) y demostraciones de cocina (12.00). Hoy tocan Dj Max Moya & Carlos Sarduy con acid jazz (12.30, 17.00 y 23.00), O Sister! con su swing (14.00 y 10.00) y Desiree Diouf como plato fuerte en el Escenario 1906 (21.30). Además, se podrá probar las tapas elaboradas con pescado propuestas por los restaurantes.

Zona As Avenidas, todo el día. Actividades gratuitas.

Fiestas San Cristóbal en Candeán

Foliada por la mañana con el grupo Meigallos de Lavadores con recorrido por la parroquia y por la tarde, homenajes a las 20.00 horas a los socios de mayor y menor edad para acabar con la verbena con la Orquesta La Ola ADN y el Trío 3.com.

Recinto de fiestas, todo el día.

Festa Homenaxe aos Maiores

Empieza con la actuación de la Unión Musical de Cabral para seguir con merienda y reconocimientos.

AVCD Monte da Mina (Galindra, 16-Castrelos) desde las 19.00 horas.

The Wild Fest

Brunch Café do Noso y Sebaristas;, desde las 10.00.00; cata de vinos Adegas Terrae (12.00); concierto de A Roda (13.00), The Wild Cinema (15.00), taller de escalada para niños de 5 a 14 años (15.00 a 17.00), taller de pintura (15.00 a 18.00), The Wild Circus (15.00 a 18.00); conciertos de Wondercovers (17.00), Peter Punk e Brais das Hortas (18.00), Moonshine Wagon (19.30), Aurora & The Betrayers (21.00), Corizonas (22.30) y Aphonnic (00.00) para acabar con Dj Steven Rod y Dj Criss Gloss.

Parque Forestal de San Miguel de Oia, todo el día. Entradas a 25 euros (gratis para menores de 14 años).

XLV Festa da Convivencia

Primera de las dos jornadas con exposición de los trabajos manuales realizados los alumnos de los cursos, también de pintura.

AVCD Monte da Mina (Galindra, 16-Castrelos) desde las 18.00 horas.

I Campeonato de Scalextric

Último día del torneo en el que los ganadores de las dos categorías (mayores y menores de 18 años) recibirán de premio una Play Station 5.

Centro Comercial Gran Vía (planta 0), de 16.30 a 20.30 horas.

Festival Eterno Sly

Homenaje a Miguel Ángel Reyes, Sly, fallecido en febrero, con la música de Ed Rush, pionero del drum&bass y uno de sus músicos favoritos, y los dj´s Arkestra y Cliquekids, además del estreno de la canción “Eterno Sly”.

TraxClub (Urzáiz, 1) a las 21.30 horas. Entrada con invitación.

Vigo, un mar de bandas

Conciertos de las formaciones Atlántida de Matamá y Lira de San Miguel de Oia.

Asociación de Veciños San Miguel de Oia (Camiño Currás, 34) a las 19.00 horas.

Festival de Música Coral

Con las actuaciones del Coro Rociero y las corales polifónicas UVCD de Candeán, Val do Fragoso, Perla do Atlántico de Alcabre.

Praza dos Galegos Ilustres a las 20.00 horas.

Festival Vigo Jazz Class

Jornada de clausura del certamen con la actuación de la Orquesta Vigo 430 con el repertorio “Vig Band Barroco” bajo la batuta de Roc Fargas.

Praza de Compostela a las 21.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

O vindeiro sábado 9 de xullo pecharemos a segunda edición do Festival Vigo JazzClass, cun programa barroco dirixido por Roc Fargas. A entrada é de balde! #concellodevigo #vitruviacafe #festivalvigojazzclass Posted by Orquestra Vigo 430 on Tuesday, July 5, 2022

Gallego común

Rock rudimentario con música precaria que juega con la imagen distorsionada de los tópicos.

Terraza de Cortegada (Ramón Nieto, 324) a las 21.00 horas. Entrada gratuita.

Cambio de grupo pero no de fiesta os esperamos el sábado día 9 a partir de las 21:00 hrs Posted by La Terraza de Cortegada Churrasqueria Tapería on Thursday, July 7, 2022

Abrigo

Música electrónica desde Vigo.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 22.00 horas. Entradas a 3 euros.

Tony Delgado & El Primo Mario

Flamenco, rumbas.