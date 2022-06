ConferenciasTeatro universitario

Fernando Dacosta, director, actor y miembro de la compañía Teatro Sarabela, además de docente y experto en Lenguas modernas y literaturas comparadas, imparte una conferencia en el salón noble del Liceo titulada “Un panorama do teatro universitario galego e as mostras de teatro. Historia e incidencia na sociedade”. Organiza la plataforma Non ao peche da UPO, con la colaboración del Liceo.

Hoy, a las 20.15 horas.

Salud‘Tour del cáncer’

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes; el responsable de la entidad en Ourense, Germán Rodríguez Saá, y el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo, Carlos López-Otín, ofrecen estar tarde en el Teatro Principal de la ciudad una charla magistral que está recorriendo España para dar una mayor visibilización y conocimiento de esta enfermedad a la sociedad.

Hoy, a las 19.00 horas.

HumorNoticias dispersas en directo

Diego Freire sale de las pantallas para protagonizar en directo un especial noticias. Con su habitual tono ácido y mordaz, ofrecerá su visión de la realidad política ourensana. En la sede del Cineclube Padre Feijoo.

Hoy, a las 20.00 horas.