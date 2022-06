Los abuelos desvelan en formato de cuento las claves para reciclar

Con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial del Medio Ambiente, Cruz Roja Ourense promueve una actividad de sensibilización que se desarrollará el lunes, de 11.00 a 13.00 horas, en la sede de la entidad. Asimismo, en las asambleas comarcales están trabajando también sobre esta campaña con infancia, personas mayores y población en general. Un ejemplo es la acción desarrollada el jueves en O Barco, que consistió en un cuentacuentos en el que varios mayores explicaron a los niños cómo reciclaban y reutilizaban materiales hace años y aprovechaban recursos, ayudando de esta manera al cuidado del medio ambiente.

Musical

“Anotine”

Tras su gira nacional, la obra musical “Antoine” llega al Auditorio de Ourense. Ganador del Premio Max 2021 de las artes escénicas al Mejor espectáculo revelación, presenta la asombrosa historia que hay detrás del clásico universal El Principito. Entre el elenco de actores se encuentran Javier Godino, que interpreta a Antoine, y Víctor Arbelo, en el papel del Principito. También estarán sobre el escenario Beatriz Ros, Javier Enguix, Alicia Lobo, Javier Arroyo ‘Jota’, Mónica Solaun, Inmaculada Mira y Diego Molero. La banda Elefantes compuso la música.

Hoy, a las 20.00 horas, y mañana domingo a las 18.00h.

Teatro

II Mostra Teatroiro

La Carballeira do Museo Etnográfico de Loiro (Barbadás), será escenario de una nueva edición de la Mostra de Teatro Teatroiro, que organizan Loiro na Memoria y la compañía The Sastre, actuaciones este fin de semana y todos los domingos hasta el 3 de julio. La sesión inaugural corresponde a “Hotel con vistas”, una obra de Andrés RC Yáñez que lleva a escena el grupo The Sastre

Hoy, a las 20.00 horas.

Nutrición y salud

Jornada en la Comisaría

El SUP y el Club Ciclista Afiadores organizan una jornada sobre nutrición y salud que se desarrollará este sábado en el salón de actos de la Comisaría de Ourense. El ponente es el nutricionista Juanjo Vilachá, que hablará sobre hábitos de alimentación para un estilo de vida saludable, nutrición en deportes aeróbicos y turnos rotatorios y alimentación.

Hoy, de 10.00 a 12.00 horas.

Cine

“Escribir o imposible”

El documental “Escribir o imposible”, de Simone Saibene, se proyecta este sábado en el Novocine de Leiro, con presencia del director. La película es un relato filmado del proceso creativo de Rewind y Obra maestra, las dos últimas novelas del escritor ourensano Juan Tallón.

Hoy, a las 20.30 horas.

Música

Festival de ukelele Ukp Day

El Castelo de Ribadavia acoge hoy el festival de ukelele Ukp Day. La jornada arranca con una actuación del grupo Tabernarios de Nelson Quinteiro en el exterior del castillo. Ya en el interior actuarán los alumnos del CEIP de Ribadavia, en el que se imparten clases de ukelele. A partir de las 18.00 horas ofrecerán conciertos André Júlio Turquesa, Mallou (de The Lákazans) y Francisco Nixon (exlíder de Australian Blonde). A las 21.30 horas, en el Auditorio, actúan la británica Alondra Bentley y los gallegos Helen & Shana. Como broche final, sesión dj con Emilio José.

Hoy, a partir de las 16.30 horas.

Betó Souza & Amigos

En el Liceo se presenta esta tarde el libro-CD “Betó SouzaPinto & Amigos 50 anos despois”, con Betó Souza, Luís Ribeiro y Manuel Santiesteban, y la participación especial de Erea Castro, Joana Summers y Arnaldo Trinidade.

Hoy, a las 20.00 horas.

Alfonso Medela trío

La Asociación Cultural A Corte dos Bois, de Santa Ana (Sandiás), organiza el concierto de Alfonso Medela trío, con Alfonso Medela al piano, LAR Legido en al batería y Óscar R. Calvo en el contrabajo.

Hoy, a las 21.00 horas.