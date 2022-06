El gastroespacio ubicado en la primera planta del Mercado de Abastos va a cumplir pronto su tercer año, si bien tal contabilidad resulta ficticia a causa de la pandemia derivada del Covid. Durante ese período ha permanecido más tiempo cerrado que abierto y una interrupción tan larga en una actividad recién iniciada ha resultado fatal, como no podía ser de otra manera en cualquier negocio de hostelería. Una herida de muerte, en suma.

La presentación a bombo y platillo del gastroespacio del mercado en agosto de 2019 resultó todo un acontecimiento. Media Pontevedra se amontonó para conocer de primera mano un proyecto gastronómico que contó con un fuerte apoyo municipal. No obstante, hay que recordar igualmente que casi la mitad de los espacios disponibles no llegaron a ocuparse en aquellos comienzos. Por tanto, se trató en realidad de un éxito relativo, no absoluto, solo para quienes gustaron de ver la botella medio llena, en lugar de medio vacía.

Seis meses después de la entrada en funcionamiento, el Covid llego para asustar al personal y quedarse largo tiempo. Si la hostelería pontevedresa lo paso mal durante muchos meses, qué decir de esta iniciativa recién nacida y bastante novedosa, que no dispuso siguiera de un tiempo mínimo para captar alguna clientela y empezar a consolidarse.

La radiografía presentada por FARO hace pocos días sobre la situación actual del gastroespacio del Mercado tiene una lectura mala y otra buena. La mala es que únicamente han sobrevivido la mitad de los negocios que comenzaron aquella andadura. Y la buena es que todos los que se mantienen al pie del cañón no han perdido su confianza en el proyecto e incluso afrontan el futuro inmediato con ciertas dosis de esperanza y optimismo.

La concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, que nunca tira la toalla frente a una realidad incómoda, sigue pensando que el gastroespacio puede ocupar pronto algunos espacios disponibles. Antes se decía mucho aquello de que “tiene más moral que el Alcoyano” sobre quién confiaba en remontar una situación muy adversa. Pues eso le ocurre a la edil socialista.

El Meollo de la cuestión está en vislumbrar en una bolita mágica si el gastroespacio de la Plaza puede o no salvarse de una muerte al acecho con un poco de promoción, un buen verano y, sobre todo, sin la reaparición en otoño del temido Covid. Algo así como ver si a la tercera -tercer año- va la vencida.