Degustación, música y regalos en la plaza de abastos

El mercado de Ourense recupera la iniciativa #Quereoteumercado

La Plaza de Abastos de Ourense celebra la vuelta de #Quereoteumercado, tras dos años de parón por la pandemia, con la recuperación de degustaciones, actuaciones musicales y reparto de regalos. Ayer se entregaron más de 500 obsequios y hubo una degustación de Ternera Gallega, con 400 raciones, y otros productos. Queixumes dos Pinos hizo un pasacalles en la zona del ‘rianxo’. Hoy siguen las degustaciones y obsequios, y la charanga Castro Bello se encarga de la parte musical, coincidiendo con la celebración del “Día del Mercado”, en colaboración con la Diputación.

Música

Xoel y Tanxugueiras

Llega el día grande del Ouren Sound Fest. Se espera la asistencia, en la jornada de este sábado, de más de 4.000 personas en el recinto de Benposta. Los platos fuertes son las actuaciones de Grande Amore (19.35 a 20.45 horas), Tanxugueiras (21.20 a 22.40) y Xoel López (23 a 0.30 horas).

Hoy, desde las 18 horas.

James Hunter

The James Hunter Six llega a Ourense dentro de su gira española, en una jornada en la que presentarán, en el Teatro Principal, su último disco, ‘With Love, The James Hunter Six’’. El concierto forma parte del Ciclo Xacobeo Importa, que durante 2022 acercará a los principales escenarios de Galicia a un importante elenco de artistas internacionales. Hunter es uno de los grandes nombres del soul y del blues actual.

Hoy, a las 21 horas.

Percusión con ‘Vibra Verín’

Este fin de semana tiene lugar la primera edición del festival de percusión ‘Vibra Verín’, un evento organizado por el conservatorio de la calidad, el Concello de Verín y la asociación de padres. Habrá actuaciones abiertas al público además de talleres y conciertos para los alumnos.

Continúa hoy y mañana.

Vino

Ruta dos Viños de Valdeorras

Este fin de semana se celebran unas jornadas de puertas abiertas en la Ruta dos Viños de Valdeorras, una iniciativa cuyo objetivo es poner en valor este territorio, su enología y los recursos turísticos de esta comarca del oriente de la provincia de Ourense.

Continúa hoy y mañana.

Tradiciones

Carrilanas en Ribadavia

Otra cita que vuelve a su formato normal después de la pandemia. Ribadavia acoge esta tarde la Baixada das Carrilanas, una competición de descenso de estos vehículos sin motor, que se tiran por las pendientes del casco urbano de la localidad. En el apartado de exhibición también participan otros vehículos.

Hoy, a partir de las 17 horas.

Exposiciones

‘Galicia profunda’

El café cultural Mur Marxinal acoge la muestra ‘Galicia profunda’, que pone de manifiesto, a través del trabajo de quince artistas, el valor y la importancia del interior de la comunidad, más afectado por la despoblación. Obras de distintas disciplinas, como la ilustración o la fotografía, conforman esta exposición artística.

Hoy es el último día.

Homenaje a la maternidad

O Cabalo Fosforito alberga una exposición de 5 jóvenes fotógrafas que homenajean a la maternidad con sus retratos. Las autoras, Alba González, Antía Álvarez, Carmen Blanco, Cristina Saiz y Marta Dorribo.

Últimos días.