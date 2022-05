Dr. Lola rinde tributo a The Kinks en concierto

La formación acerca hasta nuestros días temas de The Kinks como “Lola”, “You really got me” o “Sunny afternoon”, que forman parte de la conciencia colectiva con uno de los grupos más influyentes de los años 60.

Hoy, a las 19.00 horas.

Alguien dijo en alguna parte: “Si has de escoger entre Beatles y Rolling, escoge a The Kinks”. Eso hicimos. En DrLola... Posted by Centro Comercial Vialia Estación de Vigo on Wednesday, May 25, 2022

Partidos de Roland Garros

Retransmisión de partidos de cada jornada del torneo de tenis, en horarios por determinar según el transcurso de la competición.

Hoy, mañana, sábado y domingo.

Conductores suicidas

Tributo a Joaquín Sabina que recorre todas las etapas de su carrera, desde la época de Viceversa con gran parecido de voz y una cuidada interpretación instrumental.

Mañana, a las 19.00 horas.

Partido de baloncesto

Retransmisión en directo del encuentro Barcelona-Gran Canaria.

Mañana, a las 21.00 horas.

Taller infantil

Titulado “Las emociones” y con manualidades, está destinado a niños de 3 a 12 años para trabajar con un cuentacuentos las emociones.

Sábado, las 11.00 horas.

Final Champions League

Retransmisión del partido que enfrenta al Real Madrid contra el Liverpool.

Sábado, a las 21.00 horas.

Fórmula 1

Retransmisión en directo de la jornada de clasificación del sábado del Gran Premio de Mónaco así como de la carrera del domingo.

Sábado, a las 16.00 horas, y domingo, a las 15.00 horas.

Xarima

Dúo de cámara integrado por una pianista y una violinista que trata de poner en valor la música en vivo interpretando temas de diferentes géneros como folk, clásico o jazz.