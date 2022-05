Bueu

Festival das Letras Galegas en Cela. A Asociación Costumes de Cela e o Concello de Bueu organizan hoxe un festival no Eirado de Cela. Incluirá a representación de “Sabalea e paxaro máxico” de Tarabelos Teatro, a actuación de Retrouso e animación e xogos tradicionais.

Hoxe, a partir das 17.30 horas.

Moaña

Festival Folclórico das Letras. Moaña organiza un desfile e festival folclórico con por mor das Letras Galegas. O desfile sairá dende a estatua dos mariñeiros en dirección ao palco da música. Alí actuarán Meiramar Axóuxeres, Charaviscas, Cantareiras Arco da Vella, Breogán, Solaina e Salgharitas.

Hoxe, a partir das 18.30 horas.

Cangas

Recital poético na Praza das Pontes. Cangas organiza hoxe o Recital de Poesía de Primaveira, que contará con música en directo de Iago Vidal, Sara Gimeno e Paulino Fontenla.

Hoxe, ás 18.30 horas na Praza das Pontes.

Moaña

VII Congreso Galego de Comunidades de Montes. Moaña acolle este fin de semana o VII Congreso de Galego de Comunidades de Montes, que organiza a Organización Galega de Montes Veciñais en Man Común. A apertura será ás 10.00 horas e contará coa alcaldesa de Moaña e coa presidenta da Deputación e a xornada de hoxe prolongarase ata ás 20.00 horas.

Hoxe e mañán, a partir das 10.00 h na sala Celso Parada, en Quintela.

Cangas

Presentación do libro do doutor Jorge Cameselle. A Asociación de Diganosticad@s de Cancro de Mama (Adicam) organiza hoxe a presentación do libro “El mono poeta. Metamorfosis de un médico e investigador del cáncer de mama”, do doutor Jorge Cameselle. O libro é unha homenaxe ás persoas afectadas e aos profesionais médicos..

Hoxe, ás 20.00 horas no salón de plenos do Concello de Cangas.

Bueu

Celebración do Día dos Museos. O Museo Massó continúa coas actividades para celebrar o Día Internacional dos Museos. Hoxe organiza un obradoiro didáctico chamado “A sal do mar”. Mañá haberá unha visita guiada á antiga salazón de Mourisca.

Hoxe, ás 12.00 horas.

Cangas

Concerto de Miguel Iglesias en O Gran Sol. O cantante e guitarrista Miguel Iglesias ofrece hoxe un concerto no bar O Gran Sol, na praia de Nerga

Hoxe, ás 21. 00 horas.

Moaña

Concerto de Mettro en A Carriola. O grupo Mettro, de música pop e rock, ofrece hoxe un concerto en A Carriola, en Meira.

Hoxe, ás 23.00 horas.