Snst ofrece su música rock

Música que agrupa muchos matices del rock, con canciones que unen fuerza y suavidad, con juegos vocales. Es la esencia de Snst, que actúa esta tarde en Vialia.

Hoy, a las 19.00 horas.

Baloncesto en directo

Retransmisión en vivo de la semifinal de la Euroliga que enfrenta al Barcelona contra el Real Madrid, y también de la final que se disputa este mismo sábado.

Hoy, a las 21.00 y el sábado, a las 19.00 horas.

Presentación de libro

Paula Garvi presenta su obra “Sempre contigo”, un cuento en el que trata de demostrar a los más pequeños el valor de la amistad y la importancia de cuidar los vínculos con las personas que queremos.

Mañana a las 17.30 horas.

Teatro musical

Trío de Tres presenta el espectáculo titulado “+ritmo”, con música y gags cómicos para todos los públicos a base de temas propios y versiones de canciones populares en un repertorio que recorre todo los estilos.

Sábado 21, a partir de las 17.30 horas.

Fórmula 1

Retransmisión en directo del Gran Premio de España de Fórmula 1 Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló.

Domingo 22, desde las 15.00 horas.

Dance vigo

Nueva cita con el baile y con las agrupaciones de la comarca con el espectáculo “Sesión disco”.

Domingo 22, a partir de las 17.30 horas.

Dr. Lola

La formación acerca hasta nuestros días temas de la mítica banda The Kinks como “Lola”, “You really got me” o “Sunny afternoon”, que forman parte de la conciencia colectiva y que convirtió a la formación en una de las más influyentes de los 60.