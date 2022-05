Ocho corales cantan en el acto central de las Letras Galegas

Auditorio Mar de Vigo (Avenida de Beiramar, 59) a las 18.00 horas.

El 16º Festival das Letras Galegas organizado por Acopovi en homenaje a Florencio Delgado Gurriarán celebra hoy su acto central en el Auditorio Mar de Vigo con la actuación de ocho corales. Así, subirán al escenario las corales polifónicas Cidade de Vigo da ONCE, Amadeus, Perla do Atlántico de Alcabre, Colexio de Avogados de Vigo, San Pelayo de Navia, San Roque, el Coro de Cámara Rías Baixas y la Coral Polifónica Rosalía de Castro, que interpretarán un repertorio variado. La entrada es libre hasta completar aforo.

Actos

XL Festa dos Maios

Tras tener que aplazar la fiesta una semana, llegan Os Maios al Casco Vello con homenaje a Leonardo Alonso Pardavila. Además, actúan Faragullas, Perseidas do Berbés y el Orfeón Mariñeiro do Berbés a las 12.00, mientras que a las 17.00 es el turno de Millaxeira y la Banda de Gaitas do Casco Vello. La representación dramatizada es a las 18.00 horas con el grupo de baile tradicional A Barroca y el Trebón do Berbés, con el grupo Nin tal mal” poniendo el broche de oro.

Praza do Berbés, a partir de las 12.00 horas.

Mes de maio, mes das Letras

Polo correo do vento ofrece una sesión de cuentos familiar bajo el título “Dende Valdeorras a México. Terra a Nosa”.

Museo Verbum (Avenida de Samil, 17) a las 12.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Festas San Isidro Labrador

La programación empieza con una misa en la iglesia parroquial de San Andrés de Valladares para salir hacia la de San Mamede de Zamáns, donde habrá celebración religiosa sobre las 13.00 horas con bendición y ofrenda a San Isidro. Habrá el intercambio entre parroquias de Valladares y Zamáns en Sedanes con una comitiva que irá acompañada por tractores y chimpines, además de la música de Lideradas & Aturuxo y Cantareiras do Alba

Recinto de fiestas de Valladares, desde las 10.00 horas.

Rastro dominical

Con antigüedades de todo tipo.

La Casa de la Abuela (Zapateira, 8-Canido), de 10.00 a 15.00 horas.

Holi Life 2022

La carrera de colores regresa a Vigo tras dos años de pandemia con un recorrido de cinco kilómetros en un festival lúdico y deportivo en el que participan, con inscripción previa, miles de personas.

Salida a las 11.00 horas desde la avenida de Samil (aparcamiento junto a las pistas de tenis).

Un paseo polo mar

Recorrido para descubrir la historia marinera y la importancia del mar como recurso natural y también para conocer ciencias relacionadas con el mar.

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160) a las 11.30 horas. Actividad con entrada al museo y reserva previa (986247750).

Música

Miguel Ángel Sevilla

Mezcla entre su pasión por el flamenco y la belleza de Galicia.

Vialia Centro Comercial (Praza da Estación) a las 12.30 horas.

La Supersonic

Concierto a la hora del aperitivo.

Leyenda Burger Rosalía (Canceleiro, 9) a las 13.00 horas. Entrada gratuita.

Atlántida de Matamá

Concierto del programa Vigo, un mar de bandas, organizado por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo en colaboración con el Concello.

Praza da Princesa a las 12.30 horas.

Festival Coral Letras Galegas

Con las corales Ecos do Folón, A Cañiza y Lira de San Miguel de Oia.

Centro Cultural San Miguel de Oia (Camiño Currás, 34) a las 19.00 horas.

Andoa

Músicas folk atlánticas.

CVC Valladares (Camiño Pedregal, 6) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Jam vocal

Nueva cita con la jam session vocal.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 20.00 horas. Entradas a 5 euros con consumición.

Teatro

“Fariña”

Última ocasión para ver la adaptación teatral del libro de Nacho Carretero, con la dirección de Tito Asorey y protagonizada, entre otros, por Xosé A. Touriñán, Sergio Zearreta, César Goldi, Marta Lado y Melania Cruz.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 horas. Entradas desde 15 euros.

“Home, comedia deconstruída”

Antón Coucheiro presenta esta crítica mordaz del machismo con una puesta en escena sencilla y versátil.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.