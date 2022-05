Noites de retranca.

Regresa a Pontevedra el espectáculo de humor más antiguo de Galicia, que cumple doce años repartiendo risas. En esta ocasión se podrá disfrutar del humor gallego con lo mejor de Luis Zahera, el nuevo texto de Manquiña y la vuelta a los grandes escenarios de Víctor Fábregas.

Hoy a las 20 horas en el auditorio de Afundación. Entradas en Ataquilla.com.

Concierto de Chano Domínguez.

El pianista gaditano dio positivo en Covid y su actuación en Pontevedra, prevista para el pasado día 6, se retrasó a fin de que el instrumentista pueda participar en el ciclo “Híbridas en Santa Clara”. La organización trató de buscar una fecha lo más cerca posible para que el pianista pueda participar en el ciclo “Pianos”.

Mañana a las 20 horas en la iglesia de Santa Clara. Como en los restantes espectáculos de este programa, las 155 localidades disponibles se adjudicarán por riguroso orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con tiempo.

Feria del disco de vinilo y CDs de metal.

En la feria podrán adquirirse ediciones inglesas, americanas, holandesas, alemanas, francesas, venezolanas, portuguesas, españolas y mexicanas.

Hoy y mañana en O Sanatorio en horario continuo de 10 a 20 horas.

Presentación del nuevo libro de Manuel Loureiro.

“la ladrona de huesos” es el título del nuevo libro del escritor pontevedrés Manuel Loureiro. Arranca relatando como, tras ser víctima de un atentado, Laura pierde completamente la memoria, y solo el Cariño de Carlos, el hombre del que se enamoró, la ayuda a percibir destellos del pasado.

El próximo día 16 a las 20.15 horas en la iglesia de San Francisco.

“O Inefable”.

Se trata del proyecto expositivo colectivo de Fernando Carballa y Chelo Rodríguez, una muestra comisariada por Lola Varela que habla de lo invisible en el trabajo creativo, de lo que no vemos en las obra.

Abierta al público en el Pazo da Cultura hasta el 18 de julio. Entrada libre.

“A presenza invisible”.

El Museo celebra esta exposición que recoge más de 200 contenedores de perfume Art Nouveau y Art Deco, así como cajas de polvos de arroz y jabón. Se exhiben con algunos ejemplos de la publicidad del periodo entre finales del siglo XIX y los años 40 del XX. La muestra reúne piezas de la colección del portugués Afonso Oliveira.

Puede visitase en el Edificio Castelao hasta el día 12 de junio.

Libros dos autores homenaxeados no Día das Letras.

Alén de todas as actividades que se celebran neste mes co gallo do Día das Letras, o Concello pon a disposición da veciñanza os fondos de libros conseguidos polo Servizo de Normalización Lingüística durante os últimos tempos. Na entrada principal das oficinas do Concello habilitou un novo armario para recoller libros de diferentes autores homenaxeados no 17 de Maio.

En Michelena 30.