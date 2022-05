Actos

Festa do cabrito ó espeto.

El monte de O Frendual, en Liméns, acogerá la IV Festa do Cabrito ó espeto el próximo 18 de junio. Es necesario reservar antes del 10 de junio y el precio es de 30 euros por persona. El contacto es el 661317975. A lo largo de la jornada habrá actuaciones musicales de Javi O Ghaitas, el Trío Azar y DJ Surf Rider.

El 18 de junio en O Frendual.

Libro sobre idiomas ibéricos.

El programa de las Letras Galegas de Moaña cuenta mañana, viernes, con la presentación del libro “A perda do uso de idiomas ibéricos. Caso especial do galego”. Será en el salón de plenos del Concello a cargo de la Irmandade do Dolmen

Mañana a las 20.00 horas en el salón de plenos de Moaña.

Cuentacuentos en Tirán.

El programa de ocio infantil de Moaña Rechouchíos programa para mañana, en la Axencia de Lectura de Tirán, el cuentacuentos “No camiño” de María da Pontragha. Estará signado para personas con discapacidad auditiva.

Mañana a las 18.00 horas en la Axencia de Lectura de Tirán.

Arte na Illa en Meira.

El colectivo cultural Meiramar-Axóuxeres organizará el domingo 29 su tradicional feria “Arte na Illa”, en el entorno de la antigua isla de Samertolaméu. El pregón lo dará la actriz Iria Pinheiro y habrá un recital poético y actuaciones de Lembranzas da Ría o de Brais das Hortas.

Domingo 29 en el entorno de la isla de Samertolaméu.

Fotografía sobre madera.

La exposición sobre Massó y la industria conservera con obras de fotografía sobre madera a cargo de Ruth Beltrán sigue abierta en la Capela do Hospital de Cangas hasta el próximo 15 de mayo.

Hasta el 15 de mayo en la Capela do Hospital.

Ruta da Tapa de Moaña.

La ruta de tapas de primavera en Moaña llega mañana al Bar Xardín.

Mañana en el bar Xardín.