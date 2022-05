El Casco Vello se llena de primavera con la Festa dos Maios

Praza do Berbés, con actuaciones desde las 12.00 horas con representación a las 18.00 horas.

La Festa dos Maios regresa al Casco Vello y llega a su día grande con un programa que, organizado por la Asociación de Veciños Casco Vello, empieza con la música de Perseidas do Berbés y el Orfeón Mariñeiro do Berbés (12.00). Ya por la tarde, actúan Millaxeira y la Banda de Gaitas do Casco Vello (17.00). La representación dramatizada dos Maios, con la lucha entre la Primavera y el Invierno, será a las 18.00 horas a cargo del grupo de baile tradicional A Barroca y el Trebón do Berbés. El fin de fiesta lo pone el grupo Ni tan mal.

Actos

Festa da Brincadeira

Con mercadillo tradicional, puestos de artesanía, abalorios, gastronomía o tejidos. Además, habrá un taller de cerámica de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y otro de animación, de 16.30 a 18.00 horas. La tradicional representación será a las 13.00 horas en la zona de pérgola desde las 13.00 horas con animación con los grupos Airiños de Ponte Caldelas, Son do Verdugo y Cantanascroas. El concierto de A Roda cierra a las 20.00 horas.

Alameda y pérgola de Bouzas, de 11.00 a 23.00 horas.

Motorocasión Vigo 2022

Último día del salón que pone a la venta más de 700 vehículos usados, con garantías ampliadas.

Ifevi (Estrada do Aeroporto, 772), de 11.00 a 21.00 horas. Entradas a 4 euros (gratis para menores hasta 10 años).

Contos diversos

Sesión de cuentacuentos familiar con Miguel A. Alonso en la programación municipal organizada con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas, dedicado a Florencio Delgado Gurriarán.

Museo Verbum (Avda. Samil, 17) a las 12.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Un paseo polo mar

Recorrido por las salas para descubrir la historia marinera y la importancia del mar como recurso. También permite conocer ciencias relacionadas con el mar y sumergirse en el patrimonio cultural.

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160) a las 11.30 horas. Actividad con entrada al museo (1,5-3 euros-gratis menores de 8 años) y reserva previa (986247750).

Baixo os nosos pés

Visita a la salina viguesa, uno de los vestigios romanos más importantes de Vigo y su entorno además de descubrir la industria que se desarrollaba en la época romana.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21) a las 12.00 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986247750).

Música

Conciertos en familia

Alumnos de algunos de los principales conservatorios gallegos interpretan obras de Chopin, Bach y Listz, con el cierre a cargo de un combo de jazz.

Fundación Mayeusis (Areal, 138) a las 12.00 horas.

Escola de Música de Beade

Concierto integrado en el programa Vigo, un mar de bandas, organizado desde este fin de semana por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo en colaboración con el Concello, con actuaciones en diferentes barrios.

Praza da Princesa a las 12.30 horas.

Adrian Timms

Con sus nuevos temas en sesión vermú.

Leyenda Burger Rosalía (Canceleiro, 9) a las 13.00 horas. Entrada gratuita.

16º Festival das Letras Galegas

Primera día del certamen organizado por la Asociación de Corales Polifónicas de Vigo (Acopovi) con la actuación de las corales polifónicas de la AACC Agarimo, Ars Vocalis del CCAR Rueiro de Coia, Santa Clara y AVCD de Cabral.

SCDR Helios de Bembrive (Alameda do Torreiro, s/n) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Xornada do acordeón

Actuación del programa organizado con motivo de la celebración del Día Letras Galegas 2022 con el grupo de acordeones Atlántida de Matamá, la Escola de Acordeóns de Campelo-Poio y la Orquestra de Acordeóns Cataventos, del CVC de Valladares.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 19.00 horas. Entrada libre.

Teatro

Noites de retranca

Espectáculo de humor gallego con los monólogos a cargo de Luis Zahera, Manuel Manquiña y Víctor Fábregas.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 19.00 horas. Entradas desde 14,75 euros.

“Ghop!”

Espectáculo de calle, ágil, participativo y lleno de humor de la compañía Teatro ao cubo, integrado en la segunda edición del Festival Artiklown.

Sala Ártika (Avenida de Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.