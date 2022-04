⚠️@bertomusica e @Grande_Amore_OG achegarán este xoves ao campus de Vigo as súas novas propostas musicais no marco do festival Sonora’22.



🗓️ 21 de abril ás 17.30 horas

📍Teatro Vidal Bolaño

🎟️Entrada libre ata completar aforamento



➡️⁣⁣⁣⁣ https://t.co/egiRVPBPNr#VivoUVigo pic.twitter.com/b57YWpuLvx