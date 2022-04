“Galiza: un pobo, unha selección”

No pavillón Pablo Herbello de Bueu

O Concello de Bueu e Vía Galega inauguraron onte a exposición “Galiza: un pobo, unha selección” coa que se pretende reivindicar as seleccións nacionais galegas a rica historia deportiva galega. A mostra poderá verse no vestíbulo de entrada do pavillón de Bueu.

Actos

Cangas celebra el Día de la República.

La Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas celebra mañana los actos para conmemorar el Día de la República. A las 12.00 horas habrá un acto de confraternidad y una ofrenda floral en el monumento “Memorial da Liberdade”, situado delante del Concello. A continuación se presentará en el salón de plenos el libro “A Borneira, naufraxios e Guerra de Cuba”, con la presencia de su autor, Antonio Graña Graña.

Mañana, a partir de las 12.00 h en el Concello de Cangas.

Concierto híbrido en homenaje al fotógrafo José Suárez.

La Concellería de Cultura de Bueu organiza mañana el concierto “José Suárez. Suite para unha vida”, una composición de Rafael Fernández que homenajea al reconocido fotógrafo. Uno de sus trabajos más conocidos es la serie “Mariñeiros”, en la que varias de las imágenes fueron realizadas en Bueu en la década de 1930. Es un concierto “híbrido”, con una parte visual a cargo de Iván Torres, y otra musical con Rafael Fernández y Virxilio da Silva a la guitarra; Bleuenn Le Friec en el arpa y Álex Salgueiro en los teclados. La obra propone un recorrido por la vida y obra del fotógrafo en cuatro partes.

Mañana, a las 20.30 h en el Centro Social do Mar. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Komodor y Moundrag en Salasón.

La sala canguesa Salasón programa hoy un doble concierto con bandas francesas. Hasta Cangas llega Komodor, un grupo de la Bretaña con influencias de la psicodelia y del hard rock de los 60 y los 70. La otra formación es Moundrag, un dúo de hermanos enamorados de psicodelia, el hard progresivo y el heavy psych.

Hoy, a las 20.30 h y entradas a 10 euros.

Ruta por la zona intermareal de Tirán con A Illa dos Ratos.

El Concello de Moaña y la Asociación A Illa dos Ratos organizan este fin de semana una nueva ruta dentro del programa “Descubre Moaña na primavera”. En esta ocasión será un recorrido por la zona intermareal de Tirán, con salida desde la iglesia parroquial y pasando por las playas de Videira o Niño do Corvo. La duración estimada es de 2 horas. Es necesario inscribirse previamente en el teléfono 611 080 853.

El domingo, a las 10.30 horas.

“Artesanía en madeira”, en la Capela do Hospital .

Santiago Córdoba expone sus trabajos de artesanía en madera en la Capela do Hospital hasta el 17 de abril.

Hasta el domingo, 11.30 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 h.