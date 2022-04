Salud bucodental en los colegios

El CEIP Covadonga de Ourense acogió ayer la primera actividad del programa municipal de promoción sobre la salud bucodental en los centros educativos y en el que participarán 951 escolares. El objetivo es que los escolares conozcan la importancia de conservar y mantener una adecuada higiene oral, además de fomentar hábitos que pueden evitar enfermedades.

Teatro

“Torquemada”

El Teatro Principal acoge el espectáculo “Torquemada”, obra de Benito Pérez Galdós, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Es una propuesta de la compañía Bravo Teatro, con Pedro Casablanc en la interpretación.

Hoy, a las 20.00 horas.

A Tope na Ponte

Proyecto educativo de Amencer

La Asociación Xuvenil Amencer organiza el proyecto educativo A Tope na Ponte, que ofrece actividades lúdicas dirigidas a los escolares durante las vacaciones. El programa arranca hoy, con sala de juegos, juegos de mesa y un taller sobre los ramos de Semana Santa. En los locales de Amencer, en el colegio Salesianos.

Hoy, de 17.15 a 19.45 horas.

Libros

“El rastro del verano”

El Ateneo organiza la presentación del libro “El rastro del verano”, de David González Couso. La publicación propone itinerarios turísticos y dicácticos a partir de la obra literaria de Carmen Martín Gaite. En el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Hoy, a las 19.30 horas.

Vino y poesía

Cata con poemas de Florencio

La Ruta do Viño de Valdeorras colabora con As Letras de Florencio en la organización de una cata de vinos maridados con poemas de Delgado Gurriarán, el autor reconocido este año con el Día das Letras Galegas. La iniciativa, titulada ‘Cando o viño foi a súa musa’, correrá a cargo de la sumiller Mercedes González, que comentará seis vinos, acompañada de Diana Rodríguez Ramos, que recitará versos de Florencio. El acto tendrá lugar en el hotel Paladium, de Vilamartín. La cata cuesta de 10 euros y el menú degustación, 30. Para anotarse, en la web de la Asociación do Ruta do Viño de Valdeorras, o en el teléfono 604 07 87 53.

Sábado 9, a las 12.00 horas.

Semana Santa

Viacrucis

De 10.00 a 18.00 horas, la comitiva religiosa recorrerá 14 iglesias de la ciudad. El acto está organizado por la Delegación de Juventud de la Diócesis de Ourense.

Sábado, 9 de abril.

Procesión de Ramos

Parte del parque de San Lázaro a las 11.30 horas y finaliza en la Santa Iglesia Catedral. A las 12 del mediodía comienza una misa presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos.

Domingo, 10 de abril.

Filatelia

La Semana Santa en los sellos

La Sociedad Filatélica Miño inaugura una exposición en el local del edificio de Correos dedicada a la celebración cristiana de la Pasión.

Hoy, a las 12.30 horas.

Exposiciones

‘Vida’

En el primer piso de la biblioteca pública Nós de Ourense, dentro del espacio CreOu, puede visitarse una muestra con fotografías, pinturas y poesías de Joaquín Moreiras, un estudiante ourensano de Bachillerato, amante del arte, el diseño y el jazz.

Hasta el 13 de abril.

‘O lugar intermedio’

El centro cultural Marcos Valcárcel alberga ‘O lugar intermedio’, una reflexión sobre el espacio de la artista multidisciplinar Consuelo Chacón.

Hasta el 17 de abril.

35 años de Amencer

La Sala Aberta de la asociación juvenil, que este pasado marzo cumplió 35 años, acoge una exposición fotográfica que recorre la trayectoria de la entidad.

Hasta el 18 de abril.

‘O poder da palabra’

La sala de Afundación en la Plaza Mayor muestra ‘O poder da palabra. 40 anos do Parlamento de Galicia. 1981-2021’, una exposición que repasa los hechos más destacables del legislativo gallego.

Hasta el 24 de abril.