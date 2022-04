El mago Dani Polo presenta su espectáculo familiar “Euforia”

Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 18.00 horas. Entradas a 5 euros.

La programación Vigocultura continúa esta tarde con el espectáculo familiar “Euforia (volta a ilusión)” con el mago Dani Polo. A lo largo de noventa minutos, el ilusionista presenta una serie de sus mejores números de magia, grandes efectos e ilusiones donde las personas aparecen, desaparecen, levitan e incluso se teletransportan. El resultado es una propuesta única para dejarse llevar por el mundo de la ilusión y de la magia más espectacular con el objetivo de recuperar esa ilusión que la pandemia, en muchos casos, eliminó.

Actos

Cross Escolar CEIP Coutada Beade

Celebración de uno de los cross más antiguos de la ciudad el año en el que el colegio cumple 50 años con carreras para todas las edades.

CEIP Coutada-Beade (Camiño do Alén, 6) desde las 10.30 horas

Un paseo polo mar

Visitas guiadas por las salas expositivas del museo para descubrir la historia marinera y la importancia del mar como recurso natural. También permite conocer las ciencias relacionadas con el mar y sumergirse en el patrimonio cultural

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160) a las 11.15 horas. Actividad con entrada al museo (1,5-3 euros-gratis menores de 8 años) y reserva previa (986247750).

Baixo os nosos pés

Recorrido por la salina viguesa que da a conocer uno de los vestigios romanos más importantes de Vigo y su entorno además de descubrir a los visitantes la industria que se desarrollaba en la ciudad en la época romana.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21) a las 12.00 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986247750).

Música

Rusty James & Fringe

Arturo Delgado y Cora Velasco ofrecen un recorrido musical por bandas y artistas como Bob Dylan, Chavela Vargas, Nancy Sinatra, Creedence Clearwater Revival, Ramones, The Who o Simon and Garkunfel, entre otros

Vialia Centro Comercial (Praza da Estación, s/n) a las 12.30 horas.

XV Festival Coral de Música Sacra

Nueva cita del certamen organizado por Acopovi con el Coro de Voces Graves de Vigo y el Coro do Colexio de Avogados de Vigo, que ofrecerán también una actuación conjunta.

Capela das Trinitarias (calle Ecuador) a las 19.00 horas.

Pablo Novoa y amigos

El guitarrista abre las sesiones vermú en el local en un concierto en el que contará con invitados como Amaro Ferreiro, Wöyza, Nicolás Pastoriza y Fran y que estará seguido de sesión dj con Marta Toro.

Leyenda Burguer Rosalía (Canceleiro, 9) a partir de las 13.00 horas

Teatro

“Sueño infantil”

La compañía Borisca presenta este espectáculo divertido y familiar en el que mezcla música, baile, humor y juego.

Teatro Salesianos (Venezuela, 3) a las 12.00 y 17.30 horas. Entradas desde 8 euros.

“Los cacharros de Papá”

Teatro para niños a partir de 4 años con Dreamwalkman.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16) a las 12.30 horas. Entradas a 5 euros.

“El casting”

Títeres Natuacasa presenta esta obra, con Pelusa de protagonista.

AlTraste Rock Bar (Torrecedeira, 103) a las 12.30 horas.

“El diablo en la playa”

Matarile Teatro presenta esta pieza dirigida por Ana Vallés y con las actrices y bailarinas Celeste González y Claudia Faci sobre el escenario.

Sala Ártika (Avenida de Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Tabú”

Última ocasión para ver la producción de Colectivo Glovo.

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

Exposiciones

“Alfredo Alcaín”

Exposición que reúne más de ochenta obras que creó el autor desde 1965 hasta 2021, desde pinturas a dibujos y esculturas ofreciendo un recorrido con las distintas etapas de su trabajo.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 horas.

“Laxeiro desconocido I”

Primera de las dos exposiciones que organiza la Fundación con motivo del Año Laxeiro con una cuidada selección de obras inéditas, en esta ocasión de su primera época y datadas entre los años 30 y principios de los 50 del siglo XX.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15-3º), de 12.00 a 14.00 horas.