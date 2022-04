La Compañía Vaya presenta su espectáculo “Atempo”

La Compañía Vaya, con Berna Huidobro y Tim Belime, presenta este espectáculo de circo contemporáneo con acrobacias, danza, teatro gestual y lleno de humor.

Hoy, a las 19.00 horas.

Carmen Méndez

Presenta su primer monólogo de humor “Outras químicas”, en el que hecha mano de la química para explicar la vida y las relaciones.

Mañana, a las 17.30 horas.

Rusty James and Fringe

Arturo Delgado y Cora Velasco recorren temas de artistas como Bob Dylan, Chavela Vargas, Ramones, The Who o Simon and Garfunkel, entre otros.

Domingo, 3 de abril, a las 12.30 horas.

The Liar Papers

Versiones de rock de temas míticos con una puesta en escena como las bandas clásicas de los años 70.

Jueves, 7 de abril, a las 19.00 horas.

Sergio Pazos

Nuevo espectáculo del actor y cómico gallego en el que le echa humor a la pandemia e introduce una visión cómica de la actualidad y de la situación en la que vivimos.

Viernes, 8 de abril, a las 19.00 horas.

Abracadáver

Assircópatas presenta este espectáculo de circo con malabares, faquirismo, equilibrios o música de acordeón.

Sábado, 9 de abril, a las 17.30 horas.

El Jardín del Buda

Espectáculo original y diferente en el que confluyen voces, música, multimedia, luces, baile y también sorpresas.

Domingo, 10 de abril, a las 12.30 horas.

Wondercovers

Power trío con clásicos del mejor rock de todas las épocas con una puesta en escena diferente.