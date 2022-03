Actos

Fiesta de invierno en O Corpiño

El santuario de Santa Baia de Losón acoge la fiesta de invierno, también denominada como “O Corpiño Pequeno” por segundo año consecutivo después de la pandemia. Las misas darán comienzo a las 9.00 horas, siendo a las 11.00 hora la dedicada a los enfermos y al mediodía la Misa Solemne, que precede a la procesión y a una ofrenda de baile en los exteriores del templo. También se oficiarán dos eucaristías por la tarde.

12.00 horas, hoy.

“Mi Pueblo Lee” llega a Silleda

El Concello de Silleda ha pasado a formar parte de la gran tela de araña cultural denominada “Mi Pueblo Lee” que promueve festivales literarios con el objetivo de fomentar la colaboración, la visibilización y el desarrollo de los pueblos menos poblados con la presencia de escritores de renombrado prestigio. Son puntos de encuentro en los que confluyen autores, lectores y no lectores, bibliotecas, clubes de lectura, libreros y editoriales. Ledicia Costas y Arantza Portabales estarán en el salón de actos de la Casa da Cultura por la mañana, mientras que por la tarde Nieves Abarca acudirá a la biblioteca municipal.

12.00, 13.00 y 19.00 horas, hoy.

Concierto de la Artística juvenil

Los alumnos de oboe, fagot, clarinete, saxofón, tuba, trompeta, trombón, percusión y piano de la Banda Xuvenil Artística de Merza ofrecen un interesante concierto gratuito que tendrá lugar en el Auditorio Xosé Casal de esta parroquia cruceña.

20.30 horas, hoy.

Cervaña festeja A Piedade

La parroquia silledense de Cervaña celebra sus fiestas en honor a Nosa Señora da Piedade. El grupo de gaitas de la Asociación Cultural Xirandola será el encargado de realizar el pasacalles con le que dé comienzo la jornada festiva. La Misa Solemne está prevista para las 13.00 horas, a la que seguirá una sesión vermú, mientras que la verbena estará amenizada por las orquestas Finisterre y Estrellamar. La organización recuerda que habrá campo cubierto con carpa y un amplio aparcamiento en la zona del recinto festivo.

A partir de las 13.00 horas, mañana.

Bandas de jóvenes de Lalín

La Sala “Tuno Valdés” del Auditorio de Lalín acoge sendos conciertos de las bandas infantil y juvenil de Lalín. Laura Fernández Puga dirigirá a la formación infantil, mientras que Javier Carballude hará lo propio con la agrupación juvenil.

18.00 horas, mañana.

Presentación literaria en Doade

El Museo Etnográfico Casa do Patrón de Codeseda, ubicado en Doade, será escenario de la presentación del libro “Historias no fumeiro. Antropoloxía do sentimento”, del escritor Avelino Jácome Iglesias.

12.00 horas, domingo día 27 de marzo.

Coloquio con A Banda da Loba

Las integrantes de A Banda da Loba visitarán el Recreo Cultural de A Estrada para hablar de su nuevo proyecto. La entrada será de carácter gratuito, pero habrá que anotarse en un enlace que la organización compartió estos días a través de sus redes sociales.

20.00 horas, viernes 25 de marzo.

Los Mestre Mateo en Forcarei

El Multiusos de Soutelo de Montes acogerá este fin de semana la proyección de la película “O Gran Camiño”. La iniciativa se enmarca dentro del primer “Ciclo Mestre Mateo”, que pretende dar visibilidad a las obras finalistas y premiadas en los Premios Mestre Mateo.

Sábado, día 26 de marzo.

Lucía Azurmendi en A Estrada

El recién creado Lucía Azurmendi Grupo actuará en el Teatro Principal de A Estrada. Los amantes del jazz podrán disfrutar de la voz de Azurmendi, en un concierto que será la presentación de su primer trabajo discográfico.

21.00 horas, viernes 21 de marzo.