Bueu

Libro “Bocados matemáticos”. El Centro Social do Mar de Bueu acoge hoy la presentación del libro “Bocados matemáticos”. Interviene el autor, Paulo Ogando, y el profesor Miguel Quiroga.

Hoy a las 20.30 horas en el Centro Social do Mar.

Moaña

Cuentacuentos infantil. El programa Rechouchíos llega a Berducedo mañana con el cuentacuentos infantil “Carabranca”, con Iria Pinheiro.

Mañana a las 18.00 horas en la Casa da Cultura de Berducedo.

Cangas

Obra de teatro “Smoke on the water”. Ibuprofeno Teatro presenta este sábado, en el Auditorio, la obra de teatro “Smoke on the water”. Una historia de sexo , drogas y rock and roll dirigida por Santiago Cortegoso.

Sábado 26 a las 20.00 horas en el Auditorio de Cangas.

Moaña

Prueba de rastreo. La Casa da Mocidade acoge este sábado una prueba de rastreo coordinada por los alumnos del taller Moaña Moza II. Con el título “Keimazapas” busca unificar el deporte y la emoción.

Sábado en la Casa da Mocidade desde las 16.00 horas.

Moaña

Conciertos en A Carriola. El local de Meira A Carriola, organiza este fin de semana dos conciertos. El viernes actúa a las 22.00 horas el vocalista y guitarrista Sinho Santos. El sábado, a las 23.00 horas, actúa el grupo Sindicato Verbenero.

A las 22.00 horas el viernes y las 23.00 horas el sábado.