Desconcerto, música y humor

Espectáculo cómico-musical para todas las edades con dos protagonistas en escena que se ven en el deber de hacerse pasar por reputados músicos

Mañana, a las 17.30 horas.

Gala Martínez

Presenta su monólogo de humor “Una señora muy autónoma” con su visión de lo que es, una periodista, y lo que le gustaría ser.

Hoy, a las 19.00 horas.

Gala Martínez-Romero Martín es monologuista, aunque ante todo, es una señora autónoma, además de periodista

Fiddle loop

Proyecto del violinista Héctor Varela que interpretará temas propios pensados en coreografías de danza contemporánea además de versiones de canciones de todos los estilos.

Domingo, de 12.30 a 14.00 horas.

Partidos de fútbol

La tarde del domingo empieza primero con la retransmisión en directo del partido entre el R.C. Celta y el Betis, y termina por la noche por el derbi entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona.

A las 16.15 y a las 21.00 horas.

Rms

Juanchi Reyes, Carlo Míguez y Xoel Schwarz ofrecen un amplio repertorio de versiones de temas que van de los años 60 hasta los 80 con canciones de bandas de rock y rock and roll como Pink Floyd, The Who, The Beatles, o The Doors, entre otros.

Jueves 24, a las 19.00 horas.

Rilo & Penadique

La voz de Vero Rilo y el acordeón de Sonsoles Penadique se unen en el espectáculo “#Asdomare”, con historias y cantos que conforman una hermosa singladura por el mar de las emociones y la sonoridad.

Viernes 25, a las 19.00 horas.

Dúo Pacheco Bros

Espectáculo en acústico en el que los hermanos Javi y Diego Pacheco combinan guitarras y voces en un dúo compenetrado.