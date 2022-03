El homenaje a Mecano “Me cuesta tanto olvidarte” llega al Teatro Afundación

El concierto homenaje a Mecano "Me cuesta tanto olvidarte" llega esta tarde al Teatro Afundación. La banda liderada por Belén Alarcón, de gran parecido físico y vocal con Ana Torroja, presenta en directo todos los éxitos del trío español como “Hoy no me puedo levantar”, “El 7 de septiembre”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “La fuerza del destino”, “No es serio este cementerio”, “Una rosa es una rosa" o “Hijo de la Luna”. Todos los temas respetan al 100% los arreglos originales y la formación musical e instrumental. El espectáculo reproduce además la escenografía del espectáculo original, el vestuario y las coreografías.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 horas. Entradas desde 27 euros.

Actos

Sesión de cuentacuentos

César En el relata “Hamelín, un traxugas e unha morea de animais” para niños a partir de 4 años.

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel (Joaquín Yáñez, 6) a las 12.00 horas. Actividad gratuita con inscripción (886120445).

II Enterro da Rincha

El grupo Trébede acompaña el velatorio, la salida del entierro por el Casco Vello de Bouzas (17.30), la lectura del testamento en la Praia do Adro (18.00) y la despedida hacia el mar en el muelle de embarcaciones tradicionales (18.30). Organiza la Asociación Cultural da Vila de Bouzas.

A partir de las 17.00 horas en el palco de la Alameda de Bouzas.

E daremos fin ao entroido en Bouzas co II ENTERRO DA RINCHA, o sábado 5 de marzo a partir das 17:00 h desde a Alameda de Bouzas e acompañados pola charanga tradicional Trébede. A chorar a Bouzas!!! Posted by Asociación Cultural Vila De Bouzas on Monday, February 14, 2022

Entroido en Bembrive

Con el desfile de comparsas en un acto organizado por la Entidade Local Menor de Bembrive y diferentes asociaciones del lugar.

Desde Troncais hasta el Centro Cultural do Torreiro da Ponte a las 17.00 horas.

Día Internacional das Mulleres

La programación municipal ofrece hoy el pase del cortometraje “Anatomía dunha serea”, de Adriana Páramo, con coloquio posterior con la directora y la actriz Iria Pinheiro.

Auditorio do Concello (Praza do Rei) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Un océano de científicas

Actividad para niños desde 6 años para descubrir los océanos a través del trabajo de mujeres científicas, sobre todo Ángeles Alvariño.

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160) a las 11.15 horas. Actividad con entrada al museo e inscripción previa (986247750).

Música

Rufus T. Firefly

La banda, liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, presenta su disco “El largo mañana” en un concierto de la Gira San Miguel On Air.

Sala Rouge (Pontevedra, 4) a las 20.30 horas. Entradas desde 15 euros.

Cuarteto clarinetes Unión Musical de Valladares

Primer concierto del festival organizado por el Día Internacional da Muller.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 20.00 horas.

Dj Frank Seventy

Sesión especial de final de carnaval con grandes éxitos de todos los tiempos.

Bar Tipo X (Real, 21) desde las 20.00 horas.

Mentah y Saïm

Concierto del power dúo y de música rock. Cierran la noche Anelka Dj versus ElBoi94.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.30 horas. Entradas a 8-10 euros.

Sanny

Cantautora viguesa con influencias del folk-rock norteamericano y de compositoras indie contemporáneas.

Café Uf (Pracer, 19) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

🔮⁣ ⁣ ⁣ o próximo sábado 5 vémonos no Café UF ás 21:30✨⁣ ⁣ 📷 @pelaez____ ⁣ Posted by Sanny on Sunday, February 27, 2022

Tandub

Músicas del mundo, desde el gnawa marroquí hasta el reggae, fusionado con ritmos electrónicos.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 22.00 horas. Entradas a 6-10 euros.

El Patio

Rumbas y flamenco con Tito Castro y Diego Romero.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas. Reservas en 630638154.

Jay Doe & The Blues Preachers

Versiones siempre de temas de blues, r&b, country y swing con Jay Doe, Lucas Fernández, Alexandre Carrero, Manu Ares y Ramón Figui.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 7 euros.

Teatro

“Ghost, el musical”

Penúltimo día para disfrutar del musical protagonizado por David Bustamante, Ricky Merino, Cristina Llorente, Ela Ruiz o Christian Sánchez, entre otros, en una producción dirigida por Federico Bellone.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 18.00 y 21.30 horas. Entradas desde 35 euros.

“Saabor!”

Espectáculo cómico familiar con música, magia, humor y participación del público con dos chefs interpretados por Félix Rodríguez y Fran Rey.

Vialia Centro Comercial a las 17.30 horas.

“Formas”

Zig Zag Danza presenta hoy y mañana este espectáculo familiar en el que el movimiento, la manipulación de objetos y los efectos visuales se dan la mano.