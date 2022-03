Noni Araújo lleva a Virxinia Pereira al Recreo Cultural

El Recreo Cultural acogió ayer la primera jornada de su programa Marzo, con M de Muller, que se celebrará durante todo el mes. En la inauguración, la profesora y fundadora de la Asociación de Casa y Consumidores de A Estrada, Noni Araújo, habló sobre la figura de la estradense Virxinia Pereira, la pareja de Castelao. Araújo estuvo presente en el traslado de los restos de Pereira y su hijo al cementerio de Figueroa, donde están los de Castelao, hecho que narró durante el coloquio.

Carbajal enseña su método de “mantrailing” en México

El pasado fin de semana el estradense Miguel Carbajal participó en una formación sobre mantrailing que tuvo lugar en México. En el país americano tuvo la oportunidad de compartir con compañeros del otro lado del charco las vicisitudes del método Carbajal, creado por él mismo y que consiste en técnicas de entrenamiento canino para el rastreo humano basadas en el comportamiento instintivo del animal.

Actividades Festa do Chourizo en Cruces

La Praza Juan Carlos I, de Vila de Cruces, acoge hoy la XXIX Festa Gastronómica do Chourizo. A partir de las 12.00 horas, los asistentes podrán degustar gratis en torno a un centenar de kilos de chorizos asados y 100 litros de vino.

Hoy, desde las 12.00 horas.

Exposición en Vista Alegre

El centro cultural de A Bandeira inaugura hoy la exposición de pintura A muller e os elementos, de María Gandásegui. Podrá visitarse hasta el día 31.

Hoy, a las 20.00 horas.

Arranca el Aula da Natureza

Las actividades sabatinas para niños y niñas dentro del programa Aula da Natureza comienzan mañana sábado en el Espazo Xove. Aunque las plazas ya están cubiertas, sigue abierta la inscripción porque va a haber lista de espera.

Este sábado.

Más vale sola, en Silleda

El auditorio de la Casa da Cultura de Silleda acoge mañana un coloquio y firma de libros con la ilustradora Raquel Riba Rossy, creadora del personaje Lola Vendetta. La cita está organizada por el Centro de Información á Muller, dentro de los actos del 8-M.

Mañana, a las 18.00 horas.

Juegos en Ponteledesma

La Fundación Baiuca Verdescente, a través del Proxecto Dorotea, organiza una sesión de juegos en Ponteledesma, que tendrá lugar este domingo por la tarde.

Domingo, día 6, a las 17.00 horas.

Ponencias en el IES

El salón de actos del instituto Laxeiro acoge el miércoles, día 9, una mesa redonda con la zoqueira Elena Ferro, Rocío Fernández, de GSI, y María José González, de Cogal. La sesión está organizada por el departamento administrativo del vivero de empresas del centro.

Miércoles, día 9, de 12.00 a 13.30 horas.

Documental de Casa do Patrón

La Casa do Patrón estrena el 12 de este mes su documental Terra e tesón, historia do Museo Etnográfico Casa do Patrón. Al acto acudirán el autor de la pieza audiovisual, Rafael Quintía, y el gerente del museo.

12 de marzo, a las 11.00 horas.

Campaña a favor de Carabelo

Mañana remata la campaña solidaria a favor de Carabelo, que organiza el miembro de Aspadeza, José García. Los interesados pueden entregar los alimentos en el centro comercial Pontiñas. Serán entregados al colectivo para las meriendas de los niños que atiende.

Hasta mañana sábado.

IV Xuntanza de Impala Galega.

Este domingo Deza será el escenario de la IV Xuntanza de Impala Galega. Los participantes saldrán a las 10.30 horas de la Praza da Igrexa de Lalín para pasar por tierras de Dozón, Forcarei o Silleda. Habrá una parada para tomar aperitivos en Aciveiro, mientras que la comida tendrá lugar en el Hotel Pontiñas

Este domingo, desde las 10.30 horas.

Concierto de la Banda de Lalín.

La Banda de Lalín presentará a su nuevo director, Marcel van Bree, en un concierto previsto para el próximo sábado en el auditorio de Lalín.

12 de marzo, a las 20.30 horas.