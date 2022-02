Conferencias

“Memoria das mulleres”

El Ateneo de Ourense organiza la conferencia titulada “Memoria das mulleres: cigarreiras e presas”, a cargo de Marilar Aleixandre y Valeria Pereiras, que presentan, respectivamente, “As malas mulleres” y la traducción de “A tribuna”, de Emilia Pardo Bazán”, de Valeria Pereiras. Presenta Víctor Javier Pérez Baltar, vicepresidente del Ateneo. En la sede temporal del Ateneo, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Hoy, a las 19.00 horas.

Educación sexual

Conferencia en el Liceo organizada por la plataforma ciudadana Non ao peche da UPO, a cargo de la catedrática de la UVigo María Lameiras Fernández. La ponencia realizará una “Radiografía de la educación sexual en España: das leis ás aulas”.

Jueves 24, a las 20.15 horas.

Música

Marisol Mendive

Concierto didáctico en la Colegiata de Santa María, en Xunqueira de Ambía, a cargo de la profesora y concertista internacional Marisol Mendive. Participan los colegios Ben-Cho-Shey y Padre Crespo de Xunqueira.

Lunes, a las 11.30 horas.

Cine

“Drive my car”

Finaliza el ciclo abisal del Cineclube Padre Feijoo con la producción japonesa “Drive my car”, de Ryûsuke Hamaguchi, considerada por una amplia mayoría de la crítica internacional como la película del año. Bada en una historia de Haruki Murakami.

Miércoles 23, única sesión a las 18.00 horas.

“Historia dun arrieiro”

La Asociación Ruta do Viño do Ribeiro presenta en el Teatro Principal de Ourense el documental “O camiño do viño. Historia dun arrieiro”.

Miércoles 23, a las 19.30 horas.

“Viridiana”

El Cineclube Universitario de Ourense La Barraca proyecta “Viridiana”, de Luis Buñuel. La sesión será en el aula 0.6 del Edificio de Ferro.

Jueves 24, a las 19.00 horas.

Exposiciones

Muestra de homenaje a Zapata

La sala municipal José Ángel Valente alberga una muestra con 43 obras de diversos formatos del pintor Zapata, fallecido hace diez años.

Hasta finales de marzo.

Pop Art

El espacio cultural de Mur Marxinal (rúa Manuel Murguía, 11) acoge una exposición con obras de los artistas ourensanos David Bangura y Marcos Vidal.

Hasta el 5 de marzo.

“Ser son”

La Sala Alterarte del campus de Ourense recoge en una sala los sonidos de 18 entroidos singulares de la provincia. Muestra de la artista Mónica Mura.

Hasta el 7 de abril.