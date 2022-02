Talleres

“Cociña en familia”

Niños de 0 a 6 años participarán en un taller, ‘Cociña en familia’, organizado por el colegio Luis Vives, en colaboración con la Escuela de Hostelería de Ourense. Para participar –está abierto a niños que no sean alumnos del centro– es necesario inscribirse antes en el teléfono 988242000.

Hoy.

Teatro

“Malvivir”

El Teatro Principal de Ourense acoge la representación de la obra de teatro Malvivir, que cuenta en primera persona la vida secreta de Elena de Paz, una mujer libre, rebelde, ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva que desafía todas las convenciones de su época, el Siglo de Oro, y paga el precio de la libertad. La obra está protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda y Bruno Tambascio. La dramaturgia es de Álvaro Tato y dirige Yayo Cáceres.

Domingo, 20 de febrero, a las 19 horas.

Libros

Laura Fernández y su novela

La librería ourensana Eixo acoge la presentación de uno de los libros revelación del pasado año, ‘La señora Potter no es exactamente Santa Claus’. de Laura Fernández, editada por Random House. Publicada en noviembre de 2021, se ha alzado con el Premio Ojo Crítico de Narrativa, con el Finestres de Narrativa en castellano, con la mención especial Premio Ciudad de Barcelona 2021, así como con el Mejor Libro de Ficción de 2021, otorgado por los libreros. El sector valora que “en un contexto como el actual, en el que asistimos a un exceso de realidad testimonial en la literatura, la novela de Laura Fernández, ambientada en la siempre fría y desapacible Kimberly Clark Weymouth, supone una inmersión gozosa y hasta golosa en un mundo aparte por medio de una novela felizmente desatada”.

Lunes, 21 de febrero, a las 19.30 horas.

Exposiciones

Muestra de homenaje a Zapata

La sala municipal José Ángel Valente alberga una muestra con 43 obras de diversos formatos. Pintor de gaiteros, pero también de cuerpos desnudos, de vino y música, buscaba plasmar en sus obras la alegría de las personas a las que representaba. Ejemplos de su capacidad de cambiar de registro son la exposición ‘Pintura negra y dura’, de gran formato –sobre el mar gallego y sus mujeres–, y “Los amores invisibles”, que refleja las tradiciones más ourensanas y la belleza del otoño.

Hasta finales de marzo.

El Entroido y sus máscaras

La Sala Aberta de la Asociación Xuvenil Amencer acoge una exposición sobre el entroido que muestra, a través de 25 láminas editadas por FARO, las máscaras más representativas del entroido tradicional: boteiros, pantallas, peliqueiros, cigarróns... Cada una con una ficha explicativa con su nombre, origen, elaboración, motivos característicos y decoración.

Hasta el 4 de marzo.

Por Art

El espacio cultural de Mur Marxinal (rúa Manuel Murguía, 11) acoge una exposición con obras de los artistas ourensanos David Bangura y Marcos Vidal. Ambos son autodidactas y comparten un estilo claramente Pop Art. Presentan pinturas y esculturas muy influenciadas por el cómic y el cine de los años 80 y 90.

Hasta el 5 de marzo.

“Oxímoron. A árbore da vida”

Esculturas de madera del gallego Álvaro de la Vega en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. La muestra hace un recorrido por las escenas recurrentes y universales de la vida a través de figuras humanas.

Hasta el 13 de marzo.

“Ser son”

La Sala Alterarte del campus de Ourense acoge en una sola sala los sonidos de 18 entroidos singulares de la provincia. La muestra, de la artista Mónica Mura, está comisariada por Sara Donoso.

Hasta el 7 de abril.

“A vida lenta”

La sala de exposiciones de la Fundación Abanca presenta el proyecto expositivo interdisciplinar “A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego”, de Aser Álvarez. Conjuga fotografías, audiovisual, poesía y música.

Hasta el 1 de mayo.

“Manchas, masas y trazos”

Exposición de María Xesús Díaz en el Espazo de Arte Roberto Verino (calle Paseo, 21). La muestra incluye una poesía de Eva Veiga y un fragmento del ensayista X. Carlos Bernárdez.

Hasta el 9 de abril.

El Entroido ourensano en 5,5 millones de cupones de la ONCE

El sorteo del jueves 24 de febrero también recuerda el 200 aniversario de la Diputación

La ONCE dedica el cupón del jueves 24 de febrero a la Diputación y al Entroido de Ourense. Serán 5,5 millones los cupones que lleven por toda España estas celebraciones. Se conmemora el 200 aniversario del inicio de la actividad del primer gobierno provincial de Ourense, y se difundirá el carnaval de la provincia, muestra de la tradición y patrimonio inmaterial. Manuel Martínez, delegado territorial de la ONCE, Manuel Baltar, presidente de la Diputación, Jesús Sánchez García, director de la ONCE en Ourense, y Carlos Quintairos, diseñador del cupón.