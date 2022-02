¿Qué hacer en O Morrazo?

El Cineclub Bueu retoma sus proyecciones con “Maixabel”

Mañana, a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar

El Cineclub Bueu estrena mañana las proyecciones del año 2022, una programación que arranca con “Maixabel”, una película de Icíar Bollaín que está nominada a un total de catorce premios Goya. La película está protagonizada por Blanca Portillo y Luís Tosar y está inspirada en la historia de Maixabel Lasa, cuyo marido, Juan María Jaúregui fue asesinado por ETA en el año 2000. Años más tarde, uno de los asesinos le escribe una carta desde la cárcel en la que le pide entrevistarse con ella para solicitarle perdón. La película se proyectará en el Centro Social do Mar de Bueu a partir de las 21.00 horas. La entrada cuesta 2 euros para los socios anuales y de 4 euros para los no socios. Desde el Cineclub Bueu recuerdan que los socios pueden aprovechar ya para renovar su carné.

Fiesta en Salasón con The Wavy Gravies

El sábado, a las 20.30 horas

La sala canguesa Salasón programa este sábado un concierto con la banda de rock’n’roll The Wavy Gravies, dentro de su gira “Hangin’ out with Koko”. La actuación está programada para las 20.30 horas y las entradas están a la venta al precio de 10 euros. El aforo del local es limitado debido a la situación COVID y una vez en el interior será obligatorio el uso de mascarilla.

Actos

Carlos Blanco y Xosé Antonio Touriñán, en Cangas con “Somos criminais III”.

Los actores y humoristas Carlos Blanco y Xosé Antonio Touriñán estarán el sábado en Cangas con su espectáculo “Somos criminais III”. Están programadas dos funciones y las entradas para la primera ya están agotadas. Los localidades se pueden adquirir a través de ataquilla.com al precio de 15 euros (más gastos).

El sábado, en el Auditorio de Cangas a las 20.00 y a las 23.00 horas.

“Música represaliada, memoria”, taller en la Casa da Mocidade de Moaña con Xurxo Souto.

El músico, escritor y locutor Xurxo Souto estará el próximo día 19 en la Casa da Mocidade de Moaña con el taller “Música represaliada, memoria”. La actividad busca reivindicar la dignidad de los artistas que sufrieron la represión durante la dictadura franquista y descubrir el esplendor musical que había antes de la Guerra Civil. Al mismo tiempo se busca que los participantes compartan historias de artistas de su entorno.

Sábado 19 de febrero, a las 19.30 horas en la Casa da Mocidade.

Exposición fotográfica de Pepe Paz en la Capela do Hospital.

La Capela do Hospital de Cangas acoge desde hoy la exposición “Nalgures”, con fotos de Pepe Paz. Se podrá visitar hasta el 20 de febrero en horario de 11. 00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h (de lunes a sábado) y los domingos de 11.00 a 13.30 h..

Hasta el 20 de feberero en la Capela do Hospital.