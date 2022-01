¿Qué hacer en las comarcas?

Visita al Museo y merendero de Casa do Patrón

A través de la agencia de viajes Galicia Infinita, de Lugo, un grupo de turistas descubrió ayer el complejo museístico Casa do Patrón, en la parroquia lalinense de Doade. Los excursionistas aprovecharon la jornada dominical para disfrutar del sol en el merendero y, de paso, sacarse una foto junto a uno de los cerdos de la Lalín Pork Art, ya que el restaurante Casa do Patrón es uno de los 18 locales que participan en el Mes do Cocido. Hay que recordar que el museo y todos los vecinos de Codeseda trabajaron de forma muy activa durante las pasadas fiestas navideñas en la iniciativa Unha Aldea no Nadal. Además del alumbrado del lugar, se puso en marcha un nutrido programa de actividades lúdicas.

Taller de bailes tradicionales en Dornelas

La Fundación Baiuca Verdescente organizó ayer en el teleclub de Dornelas (Silleda) una sesión de baile gallego. La propuesta forma parte de las actividades que acoge esta parroquia dentro del programa Dorotea. Las personas que participaron pudieron aprender los pasos básicos en muiñeiras, jotas y pasodobles. Baiuca Verdescente ya ha organizado actividades lúdicas en otras localidades, como Ponteledesma, y anima a todas las personas que deseen convertirse en voluntarios de sus proyectos sociales a contactar con el número de teléfono 928 245 042 o a enviar un correo electrónico a la dirección secretariado@baiucaverdescente.org.