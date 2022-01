Actos

Codeseda despide su Navidad

Terminan las actividades de la Aldea do Nadal de Codeseda, en la parroquia lalinense de Doade. La iniciativa navideña organizada por los responsables del Museo Etnográfico Casa do Patrón bajará el telón a una edición que estuvo marcada este año por el gran despliegue luminario en toda la aldea y, también, por la calidad de los numerosos belenes que se pudieron contemplar en una gran exposición repartida por todo el lugar. La programación finalizará con una cita que arrancará con los Cantos de Reis por distintos puntos de Codeseda a cargo del grupo Os Trasnos de Doade, la actuación del combo Noséqué y, finalmente, con una chocolatada que precederá al apagado del alumbrado y la clausura del evento por parte de sus responsables. La organización destaca que en las dos primeras ediciones fueron más de 3.000 los visitantes y que de esta forma el Museo Etnográfico Casa do Patrón pondrá el broche de oro a un 2021 “lleno de retos, dificultades y trabajos”.

A partir de las 17.00 horas, hoy.

Escape Room en Lalín.

El Espazo Xove de Lalín organiza un Escape Room cuya duración prevista será de sólo 60 minutos para resolver las pruebas y salir de la enigmática sala. La actividad está pensada para grupos de entre tres y seis personas como máximo. Para inscribirse hay que utilizar el correo espazoxovelalin.xuventude@xunta.gal o en los teléfonos 886 151 267 o 886 151 261.

16.00 horas, hoy.

Matemáticas nivel 2 en COESCO.

La entidad COESCO de A Estrada ofrece una acción formativa subvencionada y con posibilidad de solicitar ayudas para la formación. Las competencias clave son necesarias para aquellas personas que quieran acceder a la formación de certificados de profesionalidad de nivel 2, pero no cumplen los requisitos académicos de acceso. El curso se llevará a cabo desde el lunes 17 hasta el domingo 23, en horario de 9.00 a 14.00 de la mañana. Esta iniciativa se adhiere al plan AFD.

Del 17 al 23 de enero de 09.00 a las 14.00 horas.

Las vacaciones navideñas en Lalín han puesto de manifiesto el gran tirón que tiene el patinaje sobre hielo entre los distintos miembros de la familia. El recinto habilitado en la explanada del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis congrega desde hace varios días a numeroso público ávido de experimentar la sensación de deslizarse sobre la capa gélida subidos a los botines dotados con cuchillas. Padres e hijos apuran estos días su presencia en la popular pista.