50 actuaciones escénicas y musicales en el Teatro Principal

Primer semestre de 2022

La directora del Teatro Principal, Olga Mojón, y los representantes de la Xunta y Diputación, Jacobo Sutil y César Álvarez, respectivamente, presentaron ayer la programación del primer semestre de 2022 en este espacio. Más de 50 actuaciones escénicas y musicales, entre las que se incluyen novedades como “Moria”, de la compañía Unahoramenos; “O porco de pé”, a cargo de Excéntricas; “Rastros”, de Con de Tres Pés en coproducción con el Centro Dramático Galego; “Manar”, de Teatro Proscrito, y “Othello”, de Voadora.

Festivales

Festival Internacional Rebulir.

El certamen comienza hoy con la apertura de la exposición “A Galicia Imaxinada”, en el Centro Cultural O Picouto, de Ramirás. Podrá visitarse hasta el 26 de diciembre. El Espazo Xove de Ourense acoge la presentación de libro O Toque pechado, de Pablo Seoane, y el taller de Danzas do Mundo, a cargo de Monteira Danzas do Mundo.

Hoy, a las 13.00, 18.30 y 20.00 horas, respectivamente.

Música

Érase una vez New Orleans.

Concierto Spirit of New Orleans Gospel Choir en el Teatro Principal. La esencia histórica de la ciudad, el 9 th Ward o Distrito 9, es el ámbito donde nacieron física y profesionalmente los componentes de Sonogc. El repertorio incluye los clásicos Down By The Riverside, Amazing Grace, Oh Happy Day, Caseta By Me, This Little Lixeiro of Mine, The Old Rugged Cros y Glory, Glory, Hallelujah.

Hoy, a las 20.00 horas.

Cine

Amal en Ruta.

Nueva proyección en el ciclo de cine euroárabe que se proyecta en la Casa da Cultura, de la calle Concello. Turno para “For Sama”, un documental dirigido por Waad al-Kateab, que retrata la guerra de Siria desde la perspectiva femenina.

Hoy, a las 21.00 horas.

Concerto de Nadal da UVigo.

En el Auditorio Municipal, a cargo de la Orquestra Sinfónica Vigo 430, bajo la dirección de Isabel Rubio.

Hoy, a las 20.30 horas.