¿Qué hacer en las comarcas?

Mercado solidario y música en la aldea navideña de Doade

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, visitaron la parroquia lalinense de Doade para conocer con detalle el evento Unha aldea no Nadal, en el lugar de Codeseda. El pasado fin de semana tuvo lugar un mercado solidario de jóvenes del lugar, un taller de arte floral y como colofón de la jornada, un concierto de Manoele de Felisa. Desde el museo Casa do Patrón, promotor de la iniciativa navideña, se recuerda que todas las tardes de los domingos, hasta el 6 de enero, habrá mercado y otras actividades complementarias a la propia decoración navideña del lugar. El visitante también puede contemplar una exposición de 60 belenes artesanales (en el museo de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) de manera gratuita. Casa do Patrón desea agradecer la colaboración prestada por la Xunta, Diputación provincial y Concello de Lalín, así como el respaldo “de tanta gente que nos acompaña y animar a todos los gallegos a visitar este singular acontecimiento de nuestro rural”.

Xosé Alfredo Naz recibe el premio del VI Concurso Balbino de Relatos

Xosé Alfredo Naz Fernández recibió en el Museo do Mar de Vigo el premio correspondiente al VI Concurso Balbino de Relatos por su obra Gumes entre a néboa, publicada por Edicións Fervenza. El presidente de la Fundación Neira Vilas, Fernando Redondo, destacó el valor del certamen en la difusión de la cultura y por dar cabida tanto a autores consagrados como a anónimos “que con sus relatos colaboran en la difusión de la esencia de Balbino, de Memorias dun neno labrego; esa puesta en valor de nuestro rural que tanto defendió Xosé Neira Vilas. El evento celebrado en la ciudad natal del autor distinguido contó con el acompañamiento musical de Mr.D de Moon Cresta y en el mismo intervino Marta Lucio, directora del espacio museístico de la ciudad olívica.

Los clásicos rusos suenan en el auditorio bandeirense

La Banda Recreativa e Cultural de Bandeira celebró un espectáculo con motivo de Santa Cecilia en el que la música de autores rusos capitalizó el programa musical. En el espectáculo intervinieron la Banda de Veteranos da Bandeira, la Banda Infantil y Grupo de Música e Movemento, la Banda Xuvenil y la Recreativa. Tuvo lugar el pasado sábado a las 20.30 horas en el auditorio Manuel Dopazo de la localidad trasdezana.

Encuentro de corales en Agolada

El auditorio municipal de Agolada acogió anteayer un recital de masas corales. Al escenario del edificio cultural se subieron las voces del Coro de Cámara e Música viva de O Carballiño (Ourense), Orfeón Xoan Montes de Lugo y la Coral Polifónica de Agolada. Al rematar el espectáculo, que no congregó a un número muy elevado de público, se procedió a la entrega de presentes por parte del mandatario municipal, Luis Calvo. La agrupación dezana es una de las más activas de la zona y sus recitales son frecuentes no solo dentro de las fronteras territoriales de Deza y Tabeirós.

Actividades

Festival de Nadal en el Lourdes

El Colegio de Nuestra Señora de Lourdes de A Estrada celebra esta semana su Festival de Nadal para las etapas de infantil y primaria. Los actos tendrán lugar en el patio del centro, y se dividirán de hoy a jueves, de las 18:00 a las 20:00 horas, con una hora cada curso, de manera que se respeten las medidas preventivas anti-COVID. Hoy a las 18:00 horas.

Teatro “rosaliano” en A Bandeira

Culturactiva trae al auditorio de A Bandeira una obra teatral sobre la infancia de la escritora Rosalía de Castro. Bajo la dirección de Fina Calleja, la pieza retrata el momento en el que la autora abandona la aldea para irse a Santiago de Compostela.La obra se estrenó el año pasado en A Coruña con las actrices Cristina Collazo y Rocío González como protagonistas.

El viernes a las 18.00 horas.

Entrega del premio Arume

La Cidade da Cultura de Santiago acoge el acto de entrega del premio Arume de poesía infantil que convoca la Fundación Neira Vilas. Ramón D. Veiga y Manuel López Rodríguez son los ganadores de la última edición.

El viernes a las 19.00 horas.

Gala centenaria en el Arena

Lalín acoge la gala con la que la Federación Gallega de Atletismo celebra su centenario. El periodista Terio Carrera, presentará el evento

20.00 horas, viernes 17 diciembre.