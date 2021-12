Un paseo por las siete reservas de la biosfera de Galicia.

Calle Paseo, en el tramo próximo al Parque San Lázaro. Hoy, último día .

Nueve paneles informativos conforman la exposición itinerante sobre la riqueza natural que atesoran las siete reservas de la biosfera de Galicia que inauguró ayer en Ourense la Consellería de Medio Ambiente. A través de los textos e imágenes que conforman la instalación situada en la calle Paseo, el público conoce en detalle los valores medioambientales, culturales y paisajísticos de estos espacios. Tres de ellos están íntegramente o en parte en Ourense: Allariz, Xurés-Gerês y Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel. La lista se completa con Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo; Río Eo, Oscos e Terras de Burón; Terras do Miño, y Os Ancares lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá.

Música

Foliada itinerante

La Asociación Cultural A Galleira organiza una foliada itinerante por las calles del casco histórico. Arranca en el LuscoFusco (rúa Liberdade) con parada en O Tarao (Praza do Sal) y fiesta final en A Galleira, en la Praza San Cosme.

Hoy, con salida a las 19.00 horas.

Humor

“Somos criminais 3”.

Carlos Blanco y Xosé Touriñán se reúnen de nuevo en un espectáculo en el que analizan Galicia y sus habitantes “para saber cómo somos y por qué somos como somos”. Dirigido por Tito Asorey. Auditorio Municipal de Ourense. Entrada, 15 euros.

Hoy y mañana, con doble sesión a las 20.00 y 23.00 horas.

Publicaciones

Obra y memoria de Luis Brage

La presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; la alcaldesa de Ribadavia, Noelia Rodríguez; el director y pianista Maximino Zumalave; el musicólogo David Ferreiro y el director do Museo Etnolóxico de Ribadavia, César Llana, presentan el libro Luis R. Brage Villar. Obra e memoria. La obra, de David Ferreiro, contextualiza y documenta la importancia de Luis Brage, autor de Follas novas, la rapsodia gallega por excelencia. .

Hoy, a las 19.00 horas.

Teatro

“Nevermore”.

Coproducción de Chévere y el Centro Dramático para abrir la temporada del Teatro María Guerrero. Usa la memoria de una catástrofe ecológica (la del Prestige) como detonante para desarrollar una narrativa escénica sobre el presente (la pandemia). En el Teatro Principal.

Hoy y mañana, a las 20.00 horas.

Navidad

Conexión con Papá Noel.

En el Aula Cemit del Concello de Bande. Videoconferencia con Papá Noel.

Hoy, a las 11.00 horas.

Pista de hielo en Ponte Vella.

Pista de hielo natural de 300m2 em ña terraza superior de Ponte Vella. Gratuita de lunes a viernes hasta el martes 21 para centros educativos (con reserva previa).

Consultar horarios en la página web del centro comercial.

Exposiciones

“Tierra de sueños”, de Cristina García Rodero.

La colección de 40 fotografías puede visitarse en la avenida de Pontevedra, al aire libre. Las imágenes reflejan la vida cotidiana de los habitantes de Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, una de las zonas más pobres de la India.

Hasta el 7 de enero.

“Artillero”, de Chema Gavilán.

Un repaso fotográfico sobre la “mili” en el Regimiento de Artillería de Lanzacohetes de Astorga, entre 1981 y 1982. En el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Hasta el 12 de diciembre.

“Néboas de luz. Unha mirada a Galicia”.

Recorrido por la historia dle arte más reciente a través de la Colección CGAC. Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Hasta el 16 de enero.

“Tarecos”, de Alejandro Caporale.

Fotografías inspiradas en el movimiento Dadá. Puede visitarse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Hasta el 16 de enero.

“Xela Arias. Asinamos ser libres”.

La Casa dos Poetas de Celanova acoge una muestra divulgativa de la vida y obra de Xela Arias producida por Ouvirmos que toma su nombre de una autopoética de la autora publicada en Faro de Vigo en 1984.

Del 1 al 16 de diciembre.