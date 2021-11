Los retos sociales y emocionales

El Concello de Lalín, en colaboración con la asociación Ategal dedicada al desarrollo de actividades y formación para adultos, desarrolló ayer un taller dirigido a las personas mayores con el fin de afrontar los grandes retos sociales y emocionales de la madurez. El curso, que fue presentado por la teniente de alcalde, Paz Pérez e impartido por la psicóloga, María José Fares Varela, y contó con la asistencia 21 personas que trabajaron sobre el libro de Javier Yanguas Pasos hacia una nueva vejez. Yanguas, experto en Geriatría, tomará parte mañana en el encuentro anual de Aulas Sénior Galicia que se desarrollará en Lalín. Se trata del primer encuentro de Ategal tras el inicio de la pandemia y dará comienzo a partir de las 10.30 horas.

Actividades

Congreso en la Agasp

La Academia Galega de Seguridade Pública, Agasp, recibe hoy la visita del director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, para inaugurar la segunda jornada del III Congreso Internacional de Criminalística Aplicada. Villanueva, además, asistirá al simulacro del curso de incidentes con múltiples víctimas.

Hoy, a partir de las 10.00 horas.

Santa Cecilia en Cruces

La Unión Musical Ponteledesma honra a la patrona de los músicos con un concierto en el auditorio Xosé Casal, en el casco urbano. La formación se suma así a otros eventos similares de la comarca para festejar a la patrona.

Sábado, día 20, a las 19.00 horas.

Nuevo libro en Rodeiro

El centro cultural Manuel Lamazares, de Rodeiro, acoge este viernes la presentación del libro Pegadas na verea, de Yolanda Aguiar Jorge. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Viernes, día 19, a las 20.30 horas.

Actos no IES Laxeiro polo Mes da Ciencia en Galego

O salón de actos do instituto Laxeiro, de Lalín, acolleu onte distintas actividades relacionadas co Mes da Ciencia en Galego. As propostas foron dirixidas ao alumnado de cuarto curso de Secundaria. Os estudantes puideron ver unha película para posteriormente participar nun debate en torno á intelixencia artificial. O centroeducativo ten distintas propostas para o que queda de mes, Ademais, durante novembro, a Consellería de Educación pón a disposición das bibliotecas escolares distintos recursos tanto en formato papel como webs de contido científico.

Arrancan en Silleda las Jornadas DO TERRITORIO

El auditorio de la Semana Verde acogió ayer la primera de las tres sesiones de las Jornadas DO TERRITORIO, que continuarán mañana y el viernes en el vivero de empresas de Lalín. En esta primera sesión (que también fue retransmitida por YouTube) se presentaron cinco proyecto nacionales inspiradores. Sus promotores explicaron sus experiencias, para después dar paso a una mesa redonda sobre las oportunidades del territorio en la provincia de Pontevedra. Tanto mañana como el viernes las sesiones se centrarán en diseñar respuestas vinculadas al sector primario, a la energía y el medioambiente, así como a otros ámbitos como la biotecnología, la industria o la movilidad.