O charco de Ulises fai parada en Cangas

Sábado 13, no Auditotorio ás 20:00 horas

A produción O charco de Ulises da unidade teatral da Xunta -o Centro Dramático Galego-, dirixida por Marián Bañobre e Santiago Cortegoso, chega a Cangas, cunha única representación. As entradas están xa á venda en ataquilla.com e poderán adquirirse no despacho de billetes o mesmo día da sesión. A función forma parte da xira que comezou a pasada semana en Tui e que chegará ata o 12 de decembro a vinte escenarios de Galicia e do norte de Portugal. No elenco de actores e actrices están dous grandes da escena local como son Fran Paredes, no papel de Ulises; e Mónica Camaño, no de Helena.O dramaturgo e director é o moañés Santiago Cortegoso xunto a Marián Bañobre.

Actos

Cine en Cangas.

O Cineclub de Cangas continúa con su programación de proyecciones y este viernes ofrece la película “Shiva baby”, ópera prima de Emma Seligman. Danielle, estudiante universitaria, afronta una serie de incómodos encuentros en una Shiva, que es una reunión judía de luto. Aparte de su controladora familia, es sacudida por la aparición de sus amantes -una amiga d ela infancia y un hombre mayor, amante secreto, acompañado de su esposa y su bebé. la pelíucla fue ganadora del Premio de la Crítica en el pasado American Film Fest de Barcelona. y está basada en un cortometraje homónimo de la directora protagonizado por la mism aactriz, Rachel Sennott. Es una comedia ágil y brillante

Hoy viernes Auditorio, a las 21:00 horas

Dúo Velvet en Nerga.

Fin de semana de actuaciones musicales en O Gran Sol, en la playa de Nerga, con la presencia del dúo Velvet, ue ofrecerá versiones de rock en acústico

Sábado 13, a las 21:00 horas y domingo 14, a las 12:00 en O Gran Sol, en nerga (Cangas).

Exposición y visita en Cangas.

La Asociación Cultural A Cepa ofrece la exposición “Ronsel de lembranzas” sobre personajes de Cangas, que incluye visitas guiadas. Hoy está prevista una, con salida a las 19:00 horas por las calles de la villa

Capela do Hospital; de 11.00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30 horas.

Donación de sangre en Cangas.

La unidad móvil de donación de la Axencia de doazón de órganos e sangue (ADOS) está desplazada en Cangas

Alameda, de 16:00 a 21:00 horas