Mes da ciencia en galego.

A Biblioteca Pública Antonio Odriozola ofrece actividades científicas neste marco ao longo do mes. A seguinte proposta será unha dobre sesión do obradoiro sobre mulleres científicas galegas, no que o público de 6 a 12 anos afondará nas figuras da oceanógrafa Ánxeles Alvariño e da enfermeira Isabel Zendal.

O vindeiro día 12 ás 17.30 horas. O público infantil dispón ademais dunha mostra bibliográfica para achegarse ao eido científico con “O camiño das estrelas”, unha escolma de publicacións para os máis novos arredor da ciencia.

Manuel Moldes. Vieiros na memoria”.

Es la exposición con la que reabre la antigua Sala X del campus., que reinicia su actividad bajo el nombre de Sala Profesor Manuel Moldes, en homenaje a este artista y profesor de la Facultade de Belas Artes, fallecido en 2017. La muestra, comisariada por Sara Donoso, se detiene en el interés del creador por el dibujo y el grafismo aplicados a la pintura.

Abierta al público hasta el 15 de diciembre.

“A arte no cómic”.

La Fundación Telefónica y el Concello impulsan esta exposición que reúne el trabajo de más de 70 artistas de cómic que homenajean en sus viñetas a las grandes obras de la pintura.

Abierta al público en la sala de exposiciones del Pazo da Cultura hasta el próximo jueves, día 11.

“X Encontro de Conservación e Restauración”.

El Museo será escenario de este encuentro que en 2021 se dedicará a la “Xestión de riscos e emerxencias no Patrimonio Cultural” y analizará, a través de personas expertas de diferentes instituciones del Estado, catástrofes como la provocada por el volcán de La Palma, el incendio de Notre Dame o el terremoto de Lorca.

Los próximos días 25 y 26 en el Edificio Castelao.