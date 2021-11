Festival Gastronómico Mestizaxes.

Este programa propone disfrutar de los sabores de hasta 15 países de todos los continentes. Colaboran diez establecimientos de hostelería de la ciudad, que invitan a disfrutar de recetas peruanas, mexicanas, japonesas, chinas, de la cocina internacional vegana etc.

Hoy en plaza de España de 12 a 23 horas. A las 13 horas habrá sesión vermú con DJ T.O.T.S.

Ponteandadas 2021.

Este programa impulsado por la Concellería de Deportes, Actividade Física e Saúde regresa con una salida por el entorno del embalse de Pontillón de Castro, en Verducido. Continuará este mismo mes con una ruta por el parque forestal de A Tomba.

Hoy se celebrará la salida por Pontillón de Castro. Las 200 plazas están agotadas.

“Manuel Moldes. Vieiros na memoria”.

Es la exposición con la que reabre la antigua Sala X del campus., que reinicia su actividad bajo el nombre de Sala Profesor Manuel Moldes, en homenaje a este artista y profesor de la Facultade de Belas Artes, fallecido en 2017. La muestra, comisariada por Sara Donoso, se detiene en el interés del creador por el dibujo y el grafismo aplicados a la pintura.

Abierta al público hasta el 15 de diciembre.

“A arte no cómic”.

La Fundación Telefónica y el Concello impulsan esta exposición que reúne el trabajo de más de 70 artistas de cómic que homenajean en sus viñetas a las grandes obras de la pintura.

Abierta al público en la sala de exposiciones del Pazo da Cultura hasta el próximo día 11.

La Fórmula 2022.

La orquesta encabezada por el cantante Peke presentará a su nuevo equipo, un debut que considera “importante y necesaria para tranquilizar y motivar a las comisiones de fiestas, asociaciones, y ofrecer seguridad a los agentes del espectáculo”. Habrá sorpresas, música y risas.

Hoy a partir de las 17 horas en Afundación. Entrada libre hasta completar aforo.

Mes da ciencia en galego.

A Biblioteca Pública Antonio Odriozola ofrece actividades científicas neste marco ao longo do mes. A seguinte proposta será unha dobre sesión do obradoiro sobre mulleres científicas galegas, no que o público de 6 a 12 anos afondará nas figuras da oceanógrafa Ánxeles Alvariño e da enfermeira Isabel Zendal.

O vindeiro día 12 ás 17.30 horas. Ademais o público infantil dispón dunha mostra bibliográfica para achegarse ao eido científico con “O camiño das estrelas”, unha escolma de publicacións para os máis novos arredor da ciencia.

Concierto de Cécile McLorin Salvant

El próximo día 9 en el auditorio de Afundación

La Xunta impulsa la celebración del décimo ciclo de conciertos internacionales “Xacobeo Importa”, que el próximo día 9 traerá a Pontevedra a Cécile McLorin Salvant. La reputada solista de jazz actuará en Afundación.