Hemodiálisis en O Salnés, ¿por qué no?

Una de las carencias más lamentables vuelve a tener relación con la sanidad, de la que solo se ocupan y preocupan cuando alguien, mejor cuando muchos, se ponen serios a la hora de exigir lo que les corresponde como contribuyentes, como ciudadanos con derechos bien retribuídos. Se volverá a ver el día 14.

Y es que a la hora de la verdad hay carencias insoportables que sufren los pacientes más delicados y el conjunto de personas que les rodean, que suelen ser muchos.

Bien es verdad que tiene que haber centros únicos de referencia en las poblaciones de mayor dimensión, pero a estas alturas del siglo XXI, cuando casi se ha alcanzado el primer cuarto, ya parece lógico que a alguien se le ocurra que un servicio de hemodiálisis en el Hospital do Salnés no es un lujo sino una necesidad perentoria.

Los enfermos de riñón están condenados a padecer la enfermedad y a sufrir los desvaríos de una administración sin alma, esa que permite que además de hacerles pasar por el calvario de la máquina de hemodiálisis les obliga a recorrer kilómetros en ambulancia por tortuosos caminos para recibir el tratamiento.

Cierto que son pacientes muy conformistas y que cuando les ofrecen el bocadillo para soportar la debilidad que les queda al terminar la eterna sesión en la maquina que bombea su sangre agradecen cualquier gesto amable de los sanitarios, de los ambulancieros que les devuelven a sus casas y hasta de la administración si hace falta.

Pero la realidad es otra bien distinta, en tanto que sus condiciones de atención podrían ser mucho más dignas si las autoridades les tuvieran en cuenta con una inversión que a medio plazo sería hasta rentable en tanto que los costes del tedioso transporte y el que se abona a empresas privadas compensaría la creación de un servicio público de calidad en el recientemente ampliado Hospital do Salnés, en el que también habría más garantías asistenciales cuando surgen sustos de cierta gravedad.

Pero nada, a la Administración le va mejor saliendo por peteneras al anunciar que va a ampliar la sala de esterilización del centro comarcal y que se va a gastar algo más de 700.000 monedas del bellón, en una obra que ya debería haber sido pensada cuando se realizó la costosa ampliación. ¿Por qué se les abre la boca con estos anuncios? ¿Qué va a suponer para los ciudadanos? Pues lo de siempre, alimentar las excusas políticas y seguir igual de mal.

No les puede extrañar a los gestores que el próximo domingo haya una respuesta multitudinaria en Santiago. Son demasiadas cosas las que no funcionan y la culpa no es de los ciudadanos, sino de quienes gobiernan y deciden en qué se gastan los cuantiosos recursos que gestionan.

O Salnés, como comarca, ha perdido calidad asistencial. No hay médicos de familia, tampoco pediatras, se cierran centros médicos y muchos especialistas atienden solo unos días a la semana. Quizás sea el momento de una revisión del modelo para aprovechar lo que ya está hecho y dotarlo de servicios esenciales, en beneficio de los ciudadanos, en vez de actuar siempre a sus espaldas y otras muchas veces en su contra.

La salud es un derecho fundamental y esta no se logra solo con faraónicas inversiones en edificios para chulearse. El enfermo tan solo necesita curarse y si no es posible padecer los mínimos sufrimientos. ¿O tampoco hay especialistas en riñón?