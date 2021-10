Edificio Castelao

Encontro sobre onomástica. O Museo será escenario da nova edición da xornada sobre onomástica que celebra a Real Academia Galega coa colaboración da Deputación. Neste ano adicarase aos nomes dos lugares do Camiño de Santiago e contará coa participación de especialistas na toponimia do primeiro Itinerario Cultural Europeo, aproveitando a celebración do Ano Santo Compostelán.

O vindeiro día 16. As inscripcións poden realizarse ata o día 14 en publicacions@academia.gal.

Sala VerSus

“Migraciones”. Es el título de la exposición que presenta el artista Peri Helio y que reúne dibujos realizados con tinta sobre papel.

Abierta al público hasta el próximo día 30. Hoy abrirá sus puertas de 11 a 14 horas.

Teatro Principal

“A lúa vai encuberta”. Incendiaria & A Quina do Cuadrante presentan esta obra ganadora del II Certame Manuel María de Proxectos Teatrais.

El próximo día 14 a las 21 horas.

Pazo da Cultura

“El arte del cómic”. Esta exposición reúne más de 250 grandes obras de la pintura universal reinterpretadas por más 70 dibujantes y artistas contemporáneos del noveno arte. Entre ellas, figuran los trabajos de historietistas gallegos como Brais Rodríguez, Óscar Raña, Cynthia Alfonso, Jacobo Fernández Serrano, Fernando Llor, o Miguelanxo Prado. Por primera vez se exhibe el cómic completo de María Herreros dedicado a Georgia O’Keeffe, editado por el Museo Thyssen.

Abierta al público hasta el día 11 de noviembre.