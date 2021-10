¿Qué hacer en las comarcas?

Fiúza presenta su libro “Cando fun paxaro” en en Vila de Cruces

O Auditorio Municipal Xosé Casal, de Vila de Cruces, acolleu o pasado venres o acto de presentación do libro Cando fun paxaro, obra do xornalista Manuel Núñez Fiúza e publicado por Edicións Fervenza. O autor estivo arroupado polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e polo pintor José Antonio Fondevila, que creou as ilustracións.

“A Estrada poética” de Olga, en el Centro Gallego de Madrid

El monográfico poético local de la Revista de Poesía Galega en Madrid Olga que, bajo el título A Estrada poética se presentó ayer en el Centro Gallego de Madrid. Intervinieron el secretario del equipo de redacción, Manuel Pereira; la encargada de la revisión lingüística, Lidia Teixeiro; y el subdirector y director de Olga, Rafa Yáñez y Vicente Araguas.