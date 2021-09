El verano llega a su fin y el Festival Terraceo en Vigo lo celebrará con el concierto de Nada Surf.

A lo largo de su carrera Nada Surf no ha hecho más que crecer a nivel creativo y de recursos, notándose en la calidad cada lanzamiento y en la evolución de Matthew Caws como compositor y como persona. En 2018 celebraron el 14 aniversario de su mítico álbum “Let Go” (Barsuk Records) colgando el cartel de “no hay entradas” en muchos de sus conciertos (incluidas las dos noches en el Teatro Barceló de Madrid).

Además, Nada Surf acaba de celebrar el aniversario de su disco NORTH 6TH STREET, una colección de demos tempranas con la formación original de la banda. Para celebrar sus 20 años, la banda lo subió a las plataformas de streaming por primera vez en la historia. En estos momentos, Nada Surf trabaja en preparar la continuación de su aclamado disco de estudio de 2018 “YOU KNOW WHO YOU ARE” y de su disco en directo “PEACEFUL GHOSTS” (grabado con la orquesta simfónica de Viena y la renovada Deutsches Filmorchester Babelsberg). En 2020 editaron un nuevo álbum “Never Not Together” pero que pocas veces han podido presentar en directo debido a la pandemia actual y que por fin llega a Galicia en una fecha realmente exclusiva y diferencial.