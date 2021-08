Fotos de “Olladas” en Moaña

la planta alta de la palza de abastos de Moaña inauguró ayer la exposición “As cores de Moaña”, con fotografías de la Asociación fotográfica y cultural “Olladas”. Se pueden ver a lo largo del fin de semana, hasta el domingo 15,, en horario de 19:00 a 22:00 horas.

Actos

Recepción a los olímpicos.

El Concello de Cangas ofrece hoy una recepción a los cuatro deportistas con medalla olímpica en los Juegos de Tokio: Teresa Portela, Iván Villar, Rodrigo Germade y Rodrigo Corrales

A las 12:00, en las naves de Ojea de Cangas. Con invitación previa. Es recinto exterior, pero con aforo limitado.

Semana Cultural de San Roque.

La parroquia canguesa de O Hío celebra este fin de semana, entre hoy y el lunes, su Semana Cultural de San Roque. Como no se puede celebrar la tradicional danza debido a la pandemia, se ha organizado un programa de ocio. Hoy, a las 20:30 horas actúa The Goonies, con canciones versionadas de pop rock. El día 15, hay cine na rúa con la película “Doctor Dolittle”, a la 22:00 horas; y el día 16, a las 20:30 horas, actúa el quinteto “Mediarea” con música popular gallega. Está organizado por la Asociación de vecinos do Igrexario do Hío A Fontenova con la colaboración del Concello de Cangas. Es obligatorio entrar en el recinto de fiestas con mascarilla.

Entre hoy y el lunes 16, en el entorno del atrio de O Hío.

Apiturismo en Bueu y Moaña.

La Asociación Galega de Apicultura (AGA) organiza esta exposición de apicultura tradicional gallega. En Bueu estará del 17 al 21, en el alto de la plaza de abastos. El día 17 habrá presentacióna las 12:00 y charla sobre apicultura tradicional en Galicia por Xosé Torres. De 13:00 a 14:00 hay degustación de Meles Cinco Estrelas. La exposición se traslada el 22 de agosto a Moaña, en donde se celebra la Feira da Mel. A las 11:30 es la presentación de la exposición y charla de Xosé Torres y a las 12:30, la degustación

Del 17 al 21 de agosto en Bueu, en el alto de la plaza de abastos; y el día 22 en Moaña, en la Feira da Mel.

Freguifesta en Beluso.

El programa de Freguifestas del Concello de Bueu llega a Beluso. A las 12:00, hay obradoiro de dibujo con Marc Taeger; a la 20:30 horas actuación del grupo de música tradicional Trébede y a las 21:30 actuación del grupo Distrito 7

Domingo, desde las 12:00 hasta las 21:30, en el Parque Xosé Novas.

Más jazz en Moaña.

La localidad celebra desde ayer su V Festival de Jazz. Hoy hay sesión vermú a las 14:00 horas con el Quarteto Açai, de música brasileña. A las 21:00 horas, actúa el grupo Juzz

Hoy, sesión vermú a las 12:00 y concierto a las 21:00, en el arbolado de A Xunqueira .

Exposición “O reloxo” en Cangas.

Una exposición de 90 fotografías muestra la reconstrucción hace treinta años del emblemático reloj de la alameda, cuya pieza original fue instalada en 1908 y se perdió por el deterioro.

De 10:30 a 13:30 y de 18:30 a 21:00 en la Capela do Hospital.