Henrique Prado estrea mostra a carón do Bouzós

De luns a sábado, de 11 a 13 e de 18 a 21 horas

Henbotellarte é un proxecto artístico e de sensibilización social baseado na reciclaxe e posta en valor do lixo, que Henrique Prado transforma en pezas curiosas para pensar e admirar desde hoxe no xardín da súa casa en Coiro, a carón do río Bouzós.

Actos

Festival Días de Mar en Moaña.

El arbolado de A Xunqueira acoge el festival que se iba a celebrar el día 15 en la Festa de Bronlle y que el Concello y los colectivos de Meira decidieron suspender debido a la situación epidemiológica por el tema de la convivencia y las comidas. Pero mantuvo los actos culturales programados en este Festival Días de Mar con el nuevo escenario de A Xunqueira. De 18:00 a 20:00 hay obradoiros con Matrácala; a las 19:00 actuación del mago Roberto Lolo y a las 20:30 actuación de Acordeireta

El domingo, desde las 18:00 horas en el arbolado de A Xunqueira.

Oportunidades en Cangas.

Las inmediaciones de los Xardíns do Sinal, frente al Concello, acogen este fin de semana la Feria de Oportunidades, que organiza la Federación de comerciantes e industriais do Morrazo (Fecimo). Las haimas dispuestas en forma de “T”para grantizar las medidas frente al COVID, mostrarán las mejores ofertas de 26 establecimientos de la comarca

Días 13, 14 y 15 en los Xardíns do Sinal.

Jazz en Moaña.

El arbolado de A Xunqueira acoge viernes y sábado el Festival de Jazz de Moaña. El viernes, a las 21:00 horas, actúa Raynald Colom Quartet y el sábado, Juzz. El sábado también habrá sesión vermú con el Quarteto AÇai

Viernes y sábado, a las 21:00 horas en el arbolado de A Xunqueira.

Cine en Bueu.

El programa del Concello ofrece la proyección de la pelícla “María Solinha”

Parque Novas de Beluso, hoy a las 21:00 horas

Donación de sangre en Moaña.

La unidad móvil de donación de sangre está en Moaña, delante del Centro de salud

Hoy, de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00.