¿Qué hacer hoy en Pontevedra?

De nuevo sin procesión ni ofrenda

No se instalarán soportes para los ramos de flores.

Por segundo año la Cofradía de La Peregrina ha suspendido el traslado de la carroza previsto para mañana, así como la procesión y la ofrenda floral. No se instalarán soportes para ramos y pide que no se lleven flores.

Despedida do ciclo “En3vistas”.

O Concello de Pontevedra celebra a segunda edición deste programa que aposta pola normalización da lingua galega, con novos referentes en diversos eidos culturais e sociais. A inestabilidade do tempo fixo que a conversa de onte, programada no entorno do río Gafos, se trasladase ao Teatro Principal. Na xornada de hoxe o derradeiro faladoiro estará protagonizado por Pili Pampín e Ortiga. Exercerá de mestra de cerimonias a xornalista Chus Gómez Dorrego.

Hoxe ás 20 horas na Ponte do Burgo.

“Cinema e estrelas”.

Por problemas técnicos este ciclo que programa anualmente el Cineclube Pontevedra con la colaboración del Concello cambió ayer su programación. Finalmente, se proyectó “La noche del cazador”, y hoy el programa se despedirá con el filme coreano “Parásitos”, Óscar al mejjor filme, diretor, película internacional y guión original y Palma de Oro en Cannes al mejor largometraje.

Hoy a pratir de las 22.30 horas en la plaza de A Pedreira.

Novos Valores.

Esta exposición reúne 14 obras seleccionadas por el jurado calificador de este certamen con el que se busca promover a los jóvenes creadores. Entre las piezas figuran las de los artistas becados en este 2022, Rebeca López Villar, Adrián Solleiro, Diego del Río y Daniel Cerecedo.

Abierta al público en el Edificio Sarmiento hasta el 12 de septiembre.

Libros Pop-Up.

Un centenar de ejemplares, de los más de 2.200 pertenecientes a la colección de Ana María Ortega Palacios y Álvaro Gutiérrez Baños, son los protagonistas d ela exposición “Pop-up. Libros móviles e desplegarables”. Se busca mostrar la historia d eestos formatos, que se emplean desde el siglo XIII. Entre las obras expuestas figura una realizada en 1887 de la que solo se conservan dos ejemplares en el mundo.

Puede visitarse en el Edificio Castelao hasta el 12 de octubre.