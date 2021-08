¿Qué hacer hoy en O Morrazo?

El certamen GóisOrosoArte hace escala en Cangas

Desde mañana en el Auditorio

El certamen artístico “GóisOrosoArte” hará este año una parada en Cangas. La exposición se inauguró en julio en la localidad portuguesa de Góis y antes de su traslado al municipio coruñés de Oroso la muestra se podrá ver en el Auditorio de Cangas. Participan artistas de 25 países y la pandemia sanitaria está muy presente en las obras. La inauguración será mañana a las 20.00 horas en el Auditorio y la muestra podrá visitarse hasta el 27 de agosto.

Actos

Donación de sangre en Cangas.

La unidad móvil de donación de sangre estuvo ayer en Cangas y regresará hoy durante todo el día, en la Alameda Vella del municipio cangués.

Hoy, de 10.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Inauguración del mercadillo solidario de Cáritas Bueu.

Cáritas Bueu inaugura hoy una nueva edición de su mercadillo solidario. Este año se traslada a la sede de la antigua farmacia Outeda, en el numero 23 de la calle Pazos Fontenla.

Desde hoy hasta el domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Talleres didácticos sobre los corsarios en el Museo Massó.

El Museo Massó organiza hoy un nuevo taller didáctico para el público infantil (de 4 a 6 años) bajo el título de “O mapa do corsario”. El sábado habrá otra actividad,para público de 6 a 12 años, sobre la batalla de Rande. Inscripción gratuita en el 886 151 101 y en museo.masso@xunta.gal

Hoy y el sábado, a las 12.00 horas en el Museo Massó de Bueu.

Asamblea general de Robaleira en Bueu.

La asociación de la séptima lista Robaleira, de Bueu, celebra mañana su asamblea general anual. Será en el Centro Social do Mar, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda. El orden del día incluye información sobre la mejoras realizadas en los pantalanes y las propuestas para el año 2021.

Mañana, a las 19.00 y 19.30 horas.

Mesa redonda “O mar por diante” en Bueu.

Las actividades de “O mar por diante”, en Bueu, prosiguen hoy con una mesa redonda titulada “Texto e territorio”, en la que participarán los autores Xaime Toxo, Míriam Ferradáns, Lucía Novas, Antón Mosteiro y Marta Curras. Estará moderada por Salvador Castro.

Hoy, a las 20.30 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar.

Bea Campos en los Espazos ConVida de Bueu.

La directora, actriz y narradora Bea Campos estará hoy en Bueu dentro de los Espazos ConVida 2021. La actuación de hoy será en el atrio de Sanamedio, en Beluso.

Hoy a las 21.30 horas.

Ruta “Descubre Moaña” por las canteras del litoral.

El Concello de Moaña y la asociación A Illa dos Ratos organizan mañana una nueva rutadel programa “Descubre Moaña”. Será por las canteras del litoral y es necesario inscribirse en el teléfono 611 080 853.

Mañana a las 20.00 horas.

“ONS SOA” llega a la isla de Ons

En el centro de visitantes, hasta el 15 de septiembre

La exposición “ONS SOA” ya se puede visitar desde ayer en la isla que la inspiró. La muestra de la etnógrafa Paula Ballesteros y del Museo do Pobo Galego se puede visitar en el centro de visitantes de la isla de Ons hasta el próximo 15 de septiembre Se trata de una selección de imágenes que proceden de su investigación en el Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit), que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto a una serie de materiales propios que recogió entre finales de la década de 1980 y 2016. Ballestero se muestra feliz de que la exposición, después de estar en el Museo do Pobo Galego, llegue ahora a Ons. “Es devolverle una parte de ese trabajo a la isla y a la propia gente; es un ejercicio de compartir experiencias”.