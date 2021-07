Remata o Merza Percusión en Agolada

Tras catro días de intensa actividade nas rúas e nos Pendellos de Agolada, o Merza Percusión pecha a súa 16ª edición. Os máis de 70 alumnos que participaron nas dúas modalidades do curso ofreceron onte xunto co profesorado un concerto de clausura baixo o título “Camiños”.

Actividades

ECOS instala un quisco na Avenida do Parque.

A Asocicación de Empresarios e Comerciantes de Silleda establecerá un quiosco para canxear os tickets da campaña “Verán de compras” por premios.

Hoxe de 17.00 a 21.00 horas e mañá de 11.00 a 14.30 horas.

Heredeiros da Crus actúa en Rodeiro.

A mítica banda de rock galego dará un concerto cun aforo máximo de 300 persoas na Avenida Gumersindo Areán.

23.00 horas, hoxe.

Fabiola García visita Silleda.

A conselleira de Política Social, Fabiola García, visita o campamento xuvenil Fervenzaventura de Silleda.

11.00 horas, hoxe.

Vila de Cruces acolle un espectáculo circense.

O Concello cruceño contará coa actuación de Isla Letriska na Praza do Concello.

20:30 horas, hoxe.

Péchase a inscrición para o scape room de Lalín.

Dentro da iniciativa Desnrédate! e co obxectivo de promocionar o ocio saudable, celebrarse un scape room titulado “O Segredo de Lalín”. Hoxe será o derradeiro día para inscribirse.

Luns.

Presentación da novela A Conxura en Gres

A escritora Diana Varela Puñal presentou onte a súa novela A Conxura nas Insuas de Gres. A obra da autora foi a gañadora da quinta edición do Premio Xosé Neira Vilas de Novela Curta. O galardón súmase a outros logrados anteriormente, como o Premio de Poesía Díaz Jácome por Afirmación ou o Premio de Poesía Uxío Novoneyra polo poemario Fíos. O acto pechouse coa interpretación de Rodrigo Ramos con temas baseados en poemas de Neira Vilas.

Silleda acollerá o evento “Xóvenes Talentos”

Días 24, 25 e 26 de setembro

O Concello de Silleda reunirá en setembro á mocidade talentosa das comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes no evento “Xóvenes Talentos”. O acto, posto en marcha pola Fundación Baiuca Verdescente, será a primeira edición dun proxecto que busca consolidarse como unha gran cita do ano no rural. A programación e outras cuestións relacionadas co seu desenvolvemento presentaranse o próximo 5 de agosto ás 11:00 horas no EcoHotel Nós.