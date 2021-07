Actos Magia y homenaje a Manuel Aldao y a Purro para cerrar la Semana da Cultura Mariñeira de Bueu.

Bueu cierra hoy la programación de su Semana da Cultura Mariñeira con el homenaje a Manuel Aldao y Manuel González “Purro”, que será en Banda do Río a las 11.30 horas. Los actos del día incluyen además dos espectáculos de magia con el Mago Antón: uno en la Parque Xosé Novas de Beluso, de 12.00 a 13.00 horas y el otro de 17.00 a 22.00 horas en la explanada del Centro Social do Mar.

Nueva ruta del programa “Descubre Moaña”.

El Concello de Moaña y la Asociación A Illa dos Ratos organizan hoy una nueva ruta dentro del programa “Descubre Moaña”, que será por el sendero de Rialdarca.

Hoy, a las 10.30 horas e inscripción en el 611 080 853.

Espectáculo de Pequeña Gran Compañía en Salasón.

La sala canguesa Salasón ofrece hoy la actuación de Pequeña Gran Compañía, un espectáculo que consiste en una “performance” en la que se unen música, imagen, sonido y humor.

Hoy, a las 20.00 horas en Salasón, con entradas a 8 euros.

Xan Campos lanza nuevo videoclip e inicia una gira de verano.

El pianista cangués Xan Campos inicia una serie de conciertos de verano, que abre con la presentación del videoclip “Amoria”, dirigido por Ivana Pardal y con Fran Nogueira y Patricia Torres como protagonistas. El músico actuará el martes en las Noitadas de Jazz, en la Praza da Ferreiría de Pontevedra, para presentar su disco “Realismo”. En agosto estará en Bueu.

El martes, a las 22.00 horas en la Praza da Ferreiría de Pontevedra, y el 20 de agosto en Bueu.

II Torneo de Fútbol-Praia Concello de Moaña.

El Concello de Moaña y la Escola Fútbol Base Moañesa organizan el II Torneo de Fútbol-Praia Moaña, que será en A Xunqueira. La inscripción cuesta 80 euros y hay que llamar al teléfono 616 37 34 63. Durante el torneo es obligatorio el uso de mascarilla higiénica.

El 31 de julio y el 1 de agosto, en la playa de A Xunqueira.

Apertura del Salón do Cómic de Cangas.

El Salón do Cómic de Cangas abre su decimonovena edición mañana, con el acto de inauguración. Las actividades comenzarán el martes, con talleres, cine y charlas..

Mañana, a las 19.00 horas en el Auditorio de Cangas.

“A eterna dúbida do horizonte”, carteles de Diego Seixo en Moaña

Exposición en el vestíbulo e interior del Concello de Moaña

El Concello de Moaña acoge desde el viernes la exposición “A eterna dúbida do horizonte. Retrospectiva do mar de Moaña no ollar de Diego Seixo”, que recoge los carteles diseñados por el artista para los programas de la “Semana do Mar” y “Días de Mar”.