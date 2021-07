Actos

Concierto de rock para cerrar las fiestas del Carmen en Moaña.

Moaña cierra hoy las fiestas del Carmen con un concierto bajo el título de “Rock & Autor”. Será una actuación en la que estarán tres grupos moañeses: ITH, The Broke y Sley & The Mencías.

Hoy,a las 20.45 horas en el palco de música de Moaña.

Una retrospectiva al mundo del mar de Moaña a través de carteles de Diego Seixo.

El Concello de Moaña inauguró ayer una exposición de Diego Seixo bajo el título de “A eterna dúbida do horizonte. Retrospectiva do mar de Moaña”. La muestra puede verse en el vestíbulo del ayuntamiento y recoge los carteles diseñados por Diego Seixo a lo largo de estos años para los programas de la “Semana do Mar” y “Días de mar”.

Desde ayer en el vestíbulo del Concello de Moaña.

Heredeiros da Crus, en los jardines de As Lagoas.

Las fiestas del Carmen de Bueu también tendrá hoy un marcado acento rockero: Heredeiro da Crus. El grupo estará en Bueu en el marco de la II Semana Cultural Mariñeira y con su “Xira Angústica”.

Hoy, a las 21.30 horas en los jardines de As Lagoas.

Sesión vermú con el Trío Naboeiro.

El Trío Naboeiro retoma sus actuaciones y hoy amenizará una sesión vermú en la Taberna do Chía, en la calle Alfredo Saralegui, en Cangas.

Hoy, a las 13.00 horas en la Taberna do Chía.

Última jornada del II Recital pola Memoria de Moaña.

La Asociación Irmandade do Dolmen cierra hoy el II Recital de Poesía pola Memoria de Moaña con un acto en el monolito situado en la desembocadura del río de O Pontillón. El recital incluirá una ofrenda con una corona de laurel, que se encargarán de depositar familiares de víctimas de la represión en Moaña.

Hoy, a las 19.30 horas en los jardines del río de O Pontillón.

Apertura de la octava edición de Aturuxos ao Son da Ría.

El programa “Aturuxos ao son da ría” abre hoy su octava edición, con actuaciones en las que el baile y la música tradicional son los protagonistas. La primera actuación será hoy en atrio de O Hío, con la actuación de las escuelas del grupo folclórico Pais de San Roque y de agrupación Peis D’Hos. .

Hoy, a las 21.00 horas en el atrio de O Hío.

Concierto tributo a la Creedence Clearwater Revival en Salasón.

La banda viguesa Greenwater estará hoy en Cangas para traer su espectáculo, un “revival” de la mítica Creedence Clearwater Revival. La banda tributo está integrada por Paco Araújo (batería y voz), Alberto Lopo (bajo y voz), David Lemos (guitarra) y David Seco (guitarra y voz) e interpretarán muchos de los clásicos de la banda liderada por John Fogerty. El aforo es limitado por las restricciones COVID y las entradas están a la venta al precio de 10 euros.

Hoy, a las 20.00 horas en Salasón.