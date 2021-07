Ás 9 na Praia vuelve a sonar con el concierto de Cora Velasco

Tras cinco días de suspensión, se reinicia el evento

Tras cinco jornadas en las que no fue posible abrir el chill out por causa del mal tiempo, Ás 9 na Praia retoma hoy su programación en la playa de A Concha con el concierto de Cora Velasco. La cantante pontevedresa, acompañada a piano y a guitarra por Carlos Gil, presentará su último disco, “Sortilegios”. Ás 9 na Praia ampliará las fechas previstas en un principio para dar cabida a toda su programación. Hasta el miércoles 14 se respetarán la programación inicial. Los días 15, 16, 17 y 18 no habrá chill out al coincidir con el Atlantic Fest.

Monólogos

Miguel Lago

Está considerado uno de los mejores humoristas de España y es, también, tanto un destacado monologuista como un reconocido presentador de televisión, entre otras facetas. Se trata de Miguel Lago, quien, además, es un asiduo de las noches de verano mecas. Y tras la pandemia regresa a uno de sus feudos más importantes para ofrecer su último espectáculo, “20 años faltando”, en el que recopila algunos de los mejores momentos de giras anteriores, tales como “Soy un miserable” y “Miguel Lago pone orden”.

El 11 de julio, desde las 23.00 horas, en la coctelería El Patio, en la calle Luis Seoane de O Grove.

Concursos

Ernesto Goday

El Concello de O Grove convoca una nueva edición del concurso de pintura con el que rinde homenaje a Ernesto Goday, de tal forma que brinda a artistas y/o aficionados una nueva oportunidad de llevarse 3.000 euros. Puede participar cualquier persona mayor de edad que presente una obra figurativa, inédita y original, con unas dimensiones comprendidas entre 60 x 50 y 150 x 150, realizada con técnica libre. Las obras deben estar relacionadas con el paisaje natural y/o urbano de O Grove y sus habitantes, siendo preciso que los concursantes aporten con la inscripción una foto de la obra en formato digital.

Las inscripciones deben hacer antes del 30 de septiembre y remitirse por correo electrónico a casadacultura@concellodogrove.es o bien por correo postal, a Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, Monte da Vila, 11, CP 36980, O Grove (Pontevedra).

Manuel Lueiro Rey

El Concello de O Grove convoca el concurso literario que recuerda a Manuel Lueiro Rey, dotado con un premio de 3.000 euros. Las bases determinan que sean escritas en folio tamaño Din A4; con aproximadamente 2.500 caracteres en cada una y un espacio entre líneas de 1,5..

Las obras deben estar escritas en gallego y estar presentadas antes del 15 de septiembre, con una extensión mínima de 50 páginas y un máximo de 100.

Música

Carla Gil

La gallega Carla Gil y su ukelele están de gira. Es una buena oportunidad para conocer el trabajo de esta joven artistas y descubrir sus nuevos temas.

El 9 de julio, desde las 23.00 horas, en la coctelería El Patio, en la calle Luis Seoane de O Grove.

Carlos Bau

Este artista español repasa los éxitos del pop de los años ochenta y noventa. Se convierte en una máquina del tiempo musical en la que suenan Los Secretos, Nacha Pop, Luz Casal, Hombres G, La Guardia, Mecano, Radio Futura, Ronaldos, Sabina y tantos otros con los que compartió escenario.Entre los que también se encontraban Efecto Mariposa, Danza Invisible o Jarabe de Palo.

El 10 de julio, desde las 23.00 horas, en la coctelería El Patio, en la calle Luis Seoane de O Grove.

Roi Casal

El popular músico, compositor y cantante catoirense, que no duda en usar en sus actuaciones el arpa céltica, la zanfona o el laúd, que combina con guitarras eléctricas, batería, bajo o violín, pone en escena el espectáculo titulado “As músicas do camiño”. Con el mismo explora la música tradicional llegada a Galicia por el Camiño de Santiago y la enriquece con nuevas aportaciones, pero intentando siempre manter sobre el escenario la esencia de la cultura gallega.

El 18 de julio en el auditorio al aire libre del área fluvial de Vilarello. Comenzará a las 21.00 horas con un aforo de 200 personas. La entrada es gratuita, pero es necesario retirar previamente.

Exposiciones

Platis

Este conocido artista arousano expone algunas de sus esculturas de personas que, a tamaño natural, tratan de captar la atención del público y sorprenderlo. Son obras que suele exponer en calles y plazas de toda Galicia, pero que esta vez pueden verse en el interior de una cafetería vermutería vilagarciana.

Hasta finales de julio en la vermutería Stocolmo 2.0 (Vilagarcía).

Saudarte

Exposición telemática de más de 50 obras realizadas por estudiantes del IES Castro Alobre de Vilagarcía convocados por la Fundación Galega Contra O Narcotráfico, dentro de su ciclo de actividades saludables.

La muestra puede verse de forma permanente a través de la página web de la FGCN.

“Os Camiños de Carlos Casares”

Colección de 40 fotografías de Xurxo Lobato inspiradas en textos de Casares sobre el Camino de Santiago.. Lobato es miembro de la Real Academia de Belas Artes, premio Artes Plásticas Cultura Galega 2020 y Premio Ortega y Gasset 2003.

En la sala de exposiciones Luis Seoane del Edificio Multiusos de Catoira, hasta el 15 de julio, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

Solaina

Marisquerías Solaina ofrece a sus clientes la posibilidad de disfrutar de cuadros elaborados por artistas de la comarca mientras saborean sus productos. La muestra, que se va renovando periódicamente, incluye la posibilidad de adquirir algunas de las obras colgadas de las paredes.

Exposición permanente en el restaurante Solaina, en la calle Cruceiro de O Grove.

Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900

La exposición organizada en colaboración de La Cinémathèque Française y del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, se enmarca en el acuerdo entre la Fundación “la Caixa” y la Xunta de Galicia para la celebración del Xacobeo 2021-22. Muestra que explica el nacimiento del cine y rinde homenaje a quien ha sido considerado como el primer ilusionista del cine. Traslada a los visitantes a una feria en el cambio de siglo, con sus barracas y su ambiente de fiesta. Fue en ese entorno donde el cine tomó forma como espectáculo: diversión y emociones. Y, en buena medida, fue gracias a un hombre, Georges Méliès, que supo entender qué quería la gente y cómo hacerla soñar y distraerse. Sus películas marcaron el camino que siguieron los primeros cineastas, en Europa y en Estados Unidos.

Explanada portuaria de Vilagarcía hasta el 20 de julio.

La Raza Cósmica

Las veinte piezas escultóricas que conforman “La Raza Cósmica” de Lucas Míguez se muestran de forma permanente en el pazo vilanovés de Vista Real. El escultor cedió las piezas escultóricas, en agosto de 2014 a la Mancomunidade como un acto de cariño hacia el ente y hacia uno de los municipios que lo integran, el de Vilanova.

Exposición permanente en el Pazo de Vista Real.