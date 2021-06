Actos

Charla y firma Dragon Ball Z

Julio Lorenzo y Antón Ruibal, las voces oficiales de Son Goku adulto, estarán en el local firmando autógrafos y charlando sobre “Dragon Ball Z”.

Mundo Manga (calle Perú, 4), de 16.00 a 20.00 horas.

Festas San Paio

Actuación de Navia Jazz Orchestra y grupo musical Bafana Bafana (21.00).

Alameda Emilio Crespo Cano de Navia desde las 20.00 horas.

Sábado astronómico Vigozoo

Actividad de astronomía y observación de estrellas que se repetirá todos los sábados de julio y agosto.

Vigozoo (A Madroa), de 22.00 a 00.00 horas. Con reserva previa (986267783).

Pedalada do Orgullo

Recorrido en bicicleta por una ciudad diversa y accesible.

Salida a las 11.30 horas desde el Paseo de Alfonso. Con inscripción previa.

Música

El Kanka

El cantautor presenta su música en el Festival TerraCeo.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 13.00 y 20.30 horas. Entradas agotadas.

Ensamble Zanfonas E-Trad

Concierto de música tradicional en el ciclo para animar las compras en el pequeño comercio.

Praza de Compostela a las 20.00 horas. Aforo controlado y normas anti-COVID.

Two in the mirror

Concierto para celebrar su noveno aniversario con artistas invitados.

Fundación Sales (Avda. Europa, 52) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros.

Vigo, un mar de bandas

Actuación del Ateneo Musical de Bembrive y la Unión Musical de Valladares.

Paseo Alfonso XII a las 21.00 horas. Aforo controlado.

La Orquesta Clásica abre las citas estivales

Pazo Quiñones de León a las 19.00 horas.

La Orquesta Clásica de Vigo arranca la programación estival con un concierto en colaboración con la Escola Superior de Arte Dramático de Galicia. Así, el repertorio musical estará acompañado por textos de Xela Arias interpretados por alumnos de la ESAD.