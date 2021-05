Cangas

Pültur presenta su disco “No soy bruja”. El grupo cangués de “dark alternative metal” Pültur presenta hoy su disco “No soy bruja”. Será en un concierto en el Auditorio de Cangas y las entradas están disponibles a través de la web ataquilla.com, con un precio de 5 euros, más gastos. La banda publicó el disco el pasado mes de agosto a través de la Rock CD Records, pero la gira de presentación se vio truncada por el COVID.

Hoy, en el Auditorio de Cangas. Apertura de puertas a las 19.00 horas e inicio del concierto a las 19.30 horas.

Cangas

Concierto de Dirty Lovers. El trío Dirty Lovers actuará hoy Salasón, donde interpretarán temas de Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who, Alice Cooper o Badfinger, entre otros. El aforo es limitado. Mañana domingo será el turno de la banda viguesa Heroínas, con un estilo que recuerda al rock de barrio.

Hoy, a las 18.00 horas, y mañana , a las 16.30 horas, en Salasón..

Moaña

Plazas en la Escola de Música. La Escola de Música de Moaña abre el período para solicitar plaza de cara al próximo curso entre el 1 y el 25 de junio, pidiendo cita previa por registro. Los nacidos entre el 2014 y el 2018 pueden solicitar para iniciación musical y los nacidos hasta 2013 para instrumento. El sorteo será el 30 de junio.

Entre el 1 y el 25 de junio.