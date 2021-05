Moaña

Concerto de Xardín Desordenado. O concerto do grupo Xardín Desordenado na honra de Xela Arias que tivo que suspenderse o pasado venres polo mal tempo celebrarase hoxe nos xardíns do Concello de Moaña. A actuación forma parte da programación das Letras Galegas.

Hoxe, ás 19.30 h nos xardíns do Concello de Moaña.

Moaña

Concerto presencial dos Rechouchíos. O programa de concertos para público familiar “Rechouchíos” volta a programar desde mañán concertos presenciais. Será co espectáculo “A Run Run: Aquelando as nosas letras con Xela”.

Mañá, ás 19.00 h nos xardíns do Concello.

Cangas

Nova charla sobre o linfedema. Adicam continúa coas actividades do Mes do Linfedema. O luns haberá unha charla titulada “Taller sobre o linfedema nas extremidades inferiores. Prevención e coidados”, que estará impartido por un fisioterapeuta. As prazas son moi limitadas e requírese inscripción previa nos teléfonos 986 307158, 629 945 925 ou nas sedes de Adicam.

O luns, ás 18.00 horas na Casa da Bola.