El fin de semana llegará cargado de espectáculos para todos los públicos en Vigo dentro de la programación de la Sala Ártika y su I Festival de Circo á Escena; del TerraCeo 2021, la Biblioteca Juan Compañel y muchas otras. Pero si algo habrá este fin de semana en la ciudad olívica será conciertos.

A continuación podrás ver toda la oferta cultural y de ocio del próximo fin de semana en Vigo. También sus precios, horarios, días y vídeos de algunos espectáculos.

Un congreso feminista na cidade de Vigo. Tres amigas da adolescencia que hai anos que non se ven. Tres amigas que teñen tres xeitos ben distintos de entender o “feminismo”... Por exemplo: feminismo radical, feminismo liberal e teoría queer. Esta é a base de Feminísimas, unha peza con altas doses de humor, ironía e complicidade para poñer a amizade a proba mentres analizamos -dende a comedia- de que maneira as mulleres estamos a con-vivir neste novo mundo feminista no que nos atopamos mergulladas.

¿Cuándo?: Viernes 21 de mayo de 2021

Viernes 21 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: 20.00 horas

20.00 horas Edad: + 18 años

+ 18 años Duración: 75 minutos

75 minutos Precio: Desde 10 euros (puedes comprar las entradas aquí)

Circanelo é teatro xestual, danza e acrobacia; é espontaneidade, sorpresa e diversión; entusiasmo, tenrura e enxeño. Unha personaxe de múltiples recursos que combina diferentes disciplinas tuteladas por un marcado rexistro clownesco para crear unha historia absurda sobre un artista coa intención de presentar o seu espectáculo.

O público o acompañará nesta viaxe por un mundo de emocións, xogo e improvisación, atentos ós conflitos de este paiaso que non dubida en exporse, en mostrarse para chegar a grandes e a nenos. Espectáculo versátil adaptable a calquera espazo escénico: sala, rúa e café teatro.

¿Cuándo?: Sábado 22 y domingo 23 de mayo de 2021

Sábado 22 y domingo 23 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113)

Sala Ártika (avenida de Beiramar, 113) Horario: Sábado: 18.00 horas; domingo: 12.00 y 18.00 horas

Sábado: 18.00 horas; domingo: 12.00 y 18.00 horas Edad: + 3 años

+ 3 años Duración: 45 minutos

45 minutos Precio: Desde 8 euros (puedes comprar las entradas aquí)

Pocos sitios mejores que la Terraza del Auditorio Mar de Vigo, con las Cíes al fondo, quizás ninguno, para vivir la experiencia Baiuca, ese proyecto folktrónico en el que resignifica los códigos de la música tradicional gallega a través de una mirada absolutamente actual y contemporánea. Antes de que el mundo parase por Covid, la propuesta de Baiuca colgaba el cartel de ‘Sold Out’ en Madrid o en París. Música, tecnología, vídeocreación, tradición, sonidos electrónicos, ocarinas… y la Ría de Vigo al fondo. Así será la noche de Baiuca en TerraCeo.

Viernes 21 de mayo a las 20.00 horas. Consulta cómo adquirir las entradas en este enlace.

Jorge González nació en Madrid en 1988. Se dio a conocer gracias a su participación en la quinta edición del concurso de televisión español, Operación Triunfo, que salió al aire en el 2006. Había intentado convencer a sus padres para que le permitiera acudir a las audiciones durante dos años consecutivos, antes de que se le permitiera presentarse en los audiciones. Viviendo en ese momento con sus padres en Madrid, Jorge no había recibido ninguna instrucción musical formal a la edad de 18 años, cuando al fin consiguió inscribirse y participar en el citado concurso.

Viernes 21 de mayo a las 20.30 horas en el Teatro Salesianos (Venezuela, 3). Consulta cómo adquirir las entradas en este enlace.

"El bosque guarda palabras, tejo, fresno, helecho, retama, laurel..., con ellas nuestras escritoras y escritores, desde Rosalía a Celso Emilio, de Cunqueiro a Xela Arias, llevan tejiendo historias y poemas. Las niñas y niños de la biblioteca Nodal de Vigo intentarán ayudar a plantar y regar estas palabras para que sigan tejiendo poemas y historias de las letras gallegas."

¿Cuándo?: Sábado 22 de mayo de 2021

Sábado 22 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo (Joaquín Yáñez, 6)

Biblioteca Pública Juan Compañel de Vigo (Joaquín Yáñez, 6) Horario: 12.00 horas

12.00 horas Duración: 45 minutos

45 minutos Edad: + 4 años

+ 4 años Precio: Gratis (Inscripción previa en la biblioteca o en el teléfono 886 120 445)

Os Resentidos presentan en la terraza del Auditorio Mar de Vigo su primer álbum de estudio desde 1993. ‘Organización Nautilus’ es una colección de nuevas canciones, ritmos contemporáneos, nuevas sonoridades y historias en las que se cruzan el capitán Nemo o el tesoro de Rande. Es, seguramente, una de las grandes citas musicales del año en Galicia. Son Los Resentidos. Están de vuelta. Su Nautilus comienza su singladura de TerraCeo.

Sábado 22 de mayo a las 20.00 horas. Consulta cómo adquirir las entradas en este enlace.

La tercera sesión del ciclo nos va a llevar de nuevo a Alemania para encontrarnos con una de las películas más importantes de la década en Europa, pionera de las llamadas "sinfonías urbanas": BERLÍN, SINFONÍA DE UNA CIUDAD (1927, Walter Ruttmann), una película de Walter Ruttmann, uno de los principales artistas de la década en el país germano. La cinta guarda grandes similitudes con la obra del ruso Dziga Vertov "El Hombre de la Cámara", que pudimos disfrutar en el ciclo del año pasado en MUTA.

Sábado 22 de mayo á las 20.30 horas en la Fundación Sales (Avenida de Europa). Consulta cómo adquirir las entradas en este enlace.

Galeguiña, de donde las vacas, de madre canadiense, de donde los osos simpáticos y con nombre de princesa Disney. Ser riquiña está en mi ADN por convenio. La retranca, en mi DNI, por supervivencia. Yo lo que no quiero bajo ningún concepto es molestar. Bueno, o sí. Depende. Porque todos llevamos un hater dentro. Y yo, a la mía, como soy riquiña, si aparece, lo único que puedo hacer es... Abrazarla. ¿No?

¿Cuándo?: Sábado 22 y domingo 23 de mayo de 2021

Sábado 22 y domingo 23 de mayo de 2021 ¿Dónde?: Urban Market Mahou (Ronda Don Bosco, 41)

Urban Market Mahou (Ronda Don Bosco, 41) Horario: Sábado, 17.30 y 19.30 horas; domingo, 13.00 horas.

Sábado, 17.30 y 19.30 horas; domingo, 13.00 horas. Precio: 10 euros (puedes comprar las entradas en este enlace)

Hay quien asegura que cada canción de Kevin Johansen es un recorrido por el mundo. Es coherente con la vida de un artista que nació en Alaska, vivió en Uruguay y Argentina, y comenzó a abrirse paso en la música en New York. Llega al Festival TerraCeo del Auditorio Mar de Vigo en formato guitarra y voz para llenar el atardecer de canciones eclécticas, sutiles y con una fuerte raíz de las músicas americanas.

Domingo 23 de mayo a las 20.00 horas. Consulta cómo adquirir las entradas en este enlace.

Te puede interesar: Agenda Sexo, circo y risas aseguradas en Vigo

Nuevo fin de semana a la vista y nueva ruta de senderismo guiada, gratis y con concierto en Vigo. Desde hoy, las personas interesadas en recorrer uno de los montes de Vigo el próximo fin de semana pueden anotarse ya en el sendero que organiza el Concello, Montes de Vigo y la Agrupación de Centros Deportivos e Culturais de Vigo dentro del popular programa municipal Camiño a Camiño.